É COPA DO MUNDO!
Cristiano Ronaldo, Mbappé e Harry Kane brilham em dia de Eliminatórias
Jogos movimentaram a corrida pelas vagas na Copa do Mundo de 2026
Por Lucas Vilas Boas
As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 foram movimentadas nesta terça-feira, 9, para a Europa e África. Enquanto no velho continente, Portugal e Inglaterra venceram com direito a gols de Cristiano Ronaldo e Harry Kane, respectivamente, as seleções do Egito e África do Sul perderam oportunidades de sacramentarem suas vagas no Mundial com antecedência.
No Grupo F da divisão da Europa, os portugueses vencerem a Hungria por 3 a 2 com gols marcados por Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, de pênalti, e João Cancelo, que decidiu a vitória aos 40 minutos do segundo tempo. O resultado garantiu a liderança de Portugal com seis pontos em duas rodadas.
CR7, com mais um tento, chegou aos 943 gols marcados na carreira e segue na corrida pelos milésimo gol.
A Inglaterra confirmou o favoritismo com mais facilidade e goleou a Sérvia por 5 a 0, resultado que colocou os ingleses a um passo da classificação para a Copa do Mundo. Harry kane, Madueke, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Rashford balançaram as redes em Belgrado.
A equipe comandada pelo alemão Thomas Tuchel é o líder isolado do Grupo K com 15 pontos em cinco jogos, oito pontos à frente dos sérvos, segundo colocado que vai ficando com vaga na repescagem.
A França também terminou a data Fifa de setembro com o pé direito. Com gols de Kylian Mbappé e Barcola, a equipe bateu a Islândia por 2 a 1 e seguiu na liderança do Grupo D, com seis pontos em dois jogos.
Já nas Eliminatórias do continente africano, o Egito de Mohamed Salah ficou no empate sem gols com Burkina Faso e adiaram a classificação para o Mundial. A mesma situação protagonizou o empate em 1 a 1 entre África do Sul e Nigéria, quando os sul-africanos perderam a chance de sacramentar a vaga.
As equipes, no entanto, podem garantir classificações na próxima data Fifa. A vice-líder Nigéria, por outro lado, viu sua situação complicar e pode deixar a zona de repescagem a depender do resultado entre Benin e Lesoto no Grupo C.
Outro episódio roubou a cena nesta terça-feira nas eliminatórias africanas. A seleção de Cabo Verde bateu Camarões por 1 a 0 e agora está a uma vitória da classificação para a Copa. Ao final do jogo, torcedores invadiram o campo para celebrar o resultado.
Confira os jogos desta terça-feira, 9:
- Armência 2 x 1 Irlanda
- Azerbaijão 1 x 1 Ucrância
- França 2 x 1 Islândia
- Bósnia 1 x 2 Áustria
- Albânia 1 x 0 Letônia
- Serra Leoa 2 x 0 Etiópia
- Congo 2 x 3 Senegal
- Togo 1 x 0 Sudão
- Zimbábue 0 x 1 Ruanda
- Cabo Verde 1 x 0 Camarões
- Tanânzia 0 x 1 Níger
