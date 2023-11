Cuca recusa oferta do Botafogo para assumir cargo de treinador | A TARDE

Após decidir pela saída de Lúcio Flávio, o Botafogo procura nomes para assumir o cargo de treinador do clube, e um dos favoritos nos bastidores é o de Cuca. No entanto, a equipe carioca recebeu uma negativa do treinador. Os contatos foram iniciados ainda na madrugada de quinta, 9, para sexta, 10, logo após mais uma derrota por 4 a 3 de virada, só que dessa vez para o Grêmio.

Cuca negou a proposta alegando motivos pessoais, além de ter passado por uma cirurgia no joelho esquerdo há pouco tempo. O último trabalho do treinador não foi o esperado por ele, já que no meio do ano deixou o Corinthians após a torcida pressionar a diretoria a mandá-lo embora por conta do julgamento do caso de ato sexual com uma menor na Suíça na década de 1980.

O Botafogo vê sua liderança, que já esteve com uma diferença de 13 pontos de vantagem, ameaçada por cinco clubes: Grêmio (2º), Palmeiras (3º), RB Bragantino (4º), Flamengo (5º) e Atlético-MG (6º). Após quatro derrotas seguidas, duas delas de virada, dentro de casa e contra adversários diretos na disputa pelo título, hoje a equipe possui a mesma pontuação que o segundo e terceiro colocado, além de ter apenas 1 ponto de vantagem para o quarto, 3 pontos para o quinto e 5 pontos para o sexto. O Glorioso já decidiu tirar Lúcio Flávio do cargo, mas só o fará quando tiver o "sim" de um outro treinador que aceite assumir o time por apenas seis jogos.

Leia mais

>> Romário é eleito presidente de clube carioca; confira

>> Show de RBD pode ter influenciado na derrota do Botafogo; entenda

Por isso, é muito provável que Lúcio Flávio comandará a equipe na partida contra o RB Bragantino, às 16h deste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid. Ele está concentrado com a equipe em Atibaia.

Em nota divulgada pelo ge, Cuca, por meio de assessoria pessoal, se pronunciou sobre o assunto.

"O treinador Alexi Stival, o Cuca, foi procurado pelo Botafogo de Futebol e Regatas para assumir o comando técnico da equipe nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Cuca se sente honrado com o convite, especialmente por ter partido de um clube onde trabalhou por dois anos, fez muitos amigos e tem grande carinho e identificação. O treinador gostaria muito de ajudar o time nesse momento, mas precisou recusar o convite, porque segue focado em resolver seus problemas pessoais."