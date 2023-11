Romário é eleito presidente de clube carioca; confira | A TARDE

O herói do tetracampeonato do Brasil na copa de 1994 agora busca ser o herói da reestruturação do América, tradicional time carioca. Romário foi eleito como o mais novo presidente do clube na noite desta quinta-feira, 9, e irá presidir o Mequinha durante o período de 2024 a 2026, tendo a obrigação de conciliar seu cargo na equipe com o mandato de senador do Rio de Janeiro.

Durante seu discurso, Romário declarou seu amor ao clube, que tinha o pai do craque como um torcedor fanático: “Parece que recebi alguma coisa do meu pai agora. Eles lá em cima, como a gente aqui embaixo, estão comemorando e felizes. A energia de todos eles passarão para nós, para que a gente faça tudo que sempre sonhou e desejou, de fazer o America um grande America”.

Romário foi candidato único na eleição. O America está na Série A2 do Campeonato Carioca (segunda divisão do Rio) e terminou em oitavo lugar na competição deste ano.

“Toda vez quando for falar do América a partir de hoje quero que vocês falem com maior orgulho do que vocês tiveram até hoje. Sabe por que? Porque meu objetivo é fazer o América voltar a ser o America que todos nós aprendemos a amar, respeitar e ver o America, futebolisticamente falando, no topo de tudo”.

Em 2008, Romário anunciou a aposentadoria. No ano seguinte, voltou atrás e retornou aos gramados para jogar pelo América-RJ, que é o time de coração de seu pai, e foi campeão da segunda divisão do Campeonato Carioca com a equipe. Agora, como presidente, pode seguir fazendo história pela equipe.



O Baixinho tomará posse como presidente do clube em janeiro de 2024, quando será iniciado o seu mandato.