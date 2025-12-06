ESPORTES
Cueca fora do padrão provoca expulsão inusitada antes de jogo começar
Jogador foi retirado da partida antes da bola rolar por causa da própria cueca
Por Lucas Vilas Boas
Um dos cartões vermelhos mais inusitados do futebol recente foi aplicado no futebol indiano na última quinta-feira, 4. O atacante espanhol Iker Guarrotxena, do FC Goa, foi expulso antes mesmo do jogo começar, ainda no corredor que dá acesso ao gramado, na semifinal da Supertaça da Índia contra o Mumbai City, no estádio Fatorda, em Margao.
Tudo começou quando o árbitro pediu que o jogador mostrasse a roupa íntima que usaria em campo. Ao ver que a cueca de Guarrotxena não seguia a cor exigida pelo regulamento, o juiz mandou que ele trocasse a peça. A ordem gerou uma discussão, interpretada como protesto excessivo.
De acordo com a imprensa local, a reação do espanhol de 33 anos passou do ponto, e o árbitro não hesitou em aplicar o cartão vermelho ali mesmo, no túnel. A situação pegou até o técnico do FC Goa, Manolo Márquez, de surpresa.
"Vi o árbitro pedir que ele trocasse a roupa e pensei que o caso se resolveria em dois minutos. Dois minutos depois, alguém me disse que ele tinha sido expulso", contou o treinador.
Como o vermelho foi mostrado antes do início oficial, o Goa pôde substituir Guarrotxena na súmula e começar o jogo com 11 jogadores. A braçadeira de capitão foi entregue a Javier Siverio, que resumiu o episódio de forma simples:
Nunca tinha visto algo assim na minha vida
Dentro de campo, a confusão ficou para trás. O FC Goa venceu o Mumbai City por 2 a 1 e avançou para a final da Supertaça da Índia.
