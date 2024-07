Culebra recebe proposta de clubes da Série B e deve deixar o Vitória

Culebra marcou um gol em 17 jogos pelo Leão - Foto: EC Vitória/Divulgação/Victor Ferreira

O atacante Eryc Castillo deve ser mais um a deixar o Vitória nos próximos dias. De acordo com informações obtidas pelo Portal MASSA!, o equatoriano tem proposta do Coritiba e também outros clubes da Série B.

Contratado no início da temporada, Cullebra, como é conhecido, disputou 17 jogos com a camisa rubro-negra, marcou um gol e deu uma assistência.

O gringo perdeu espaço e chegou a não ser mais relacionado por Léo Condé, mas recuperou um lugar no elenco após a chegada de Thiago Carpini, chegando a balançar as redes na Série A contra o Atlético Mineiro.



Contudo, as exibições da ‘Cobra’ – apelido do jogador no Equador – não foram o suficiente para fazer com que ele permanecesse no elenco para o restante da temporada. O jogador, inclusive, já ficou de fora dos relacionados na derrota contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, 17, por opção de Carpini.