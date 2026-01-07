Menu
ESPORTES
CURIOSIDADES

Da Bundesliga ao McDonald's: ex-técnico muda de carreira

Técnico alemão trocou o banco de reservas pelo mundo corporativo

Redação

Por Redação

07/01/2026 - 9:19 h
Mudança profissional chamou atenção no futebol europeu
Mudança profissional chamou atenção no futebol europeu

Uma trajetória pouco comum fora das quatro linhas chamou a atenção do futebol alemão neste início de 2026. Longe dos gramados desde 2022, o ex-treinador Alexander Nouri decidiu mudar radicalmente de rumo e assumiu um cargo de gestão fora do esporte. O alemão, que não comandava um clube desde sua passagem pelo Kavala, da Grécia, agora é gerente de duas franquias do McDonald’s.

Alexander Nouri, ex-técnico na Bundesliga, agora trabalha no McDonald's
Alexander Nouri, ex-técnico na Bundesliga, agora trabalha no McDonald's | Foto: Reprodução

A nova função começou em janeiro, na cidade de Herzogenrath, na Alemanha. A escolha surpreendeu pela distância em relação à carreira construída no futebol profissional, mas foi explicada pelo próprio Nouri em entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung, na qual ele traçou paralelos entre as duas áreas.

"No fim das contas, ambos os mundos visam envolver as pessoas. No futebol, são os jogadores; aqui, são os funcionários. Mas o princípio básico é o mesmo: você precisa entender quem está sentado à sua frente, o que os motiva, o que eles precisam para ter um bom desempenho".

Antes da mudança de carreira, o trabalho mais marcante de Alexander Nouri foi à frente do Werder Bremen, clube pelo qual tem ligação desde a infância. Na temporada 2016/2017, ele assumiu a equipe em situação delicada, conseguiu tirá-la da zona de rebaixamento, engatou uma sequência de dez jogos de invencibilidade e encerrou a Bundesliga na oitava colocação.

Após deixar o Werder, o treinador ainda passou por FC Ingolstadt 04, Hertha Berlin e, por fim, pelo Kavala, onde teve sua última experiência no comando de uma equipe de futebol, em 2022. Desde então, afastado do cenário esportivo, Nouri agora escreve um novo capítulo profissional, desta vez fora dos estádios.

Alexander Nouri bundesliga curiosidades Futebol alemão McDonald's Werder Bremen

x