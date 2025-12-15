VETERANO
De olho na Copa do Mundo, Thiago Silva toma decisão importante
Zagueiro de 41 anos defende atualmente o Fluminense
Por João Grassi
Um dos principais defensores brasileiros dos últimos 20 anos, Thiago Silva está próximo de mudar de equipe. O zagueiro de 41 anos teria decidido deixar o Fluminense, clube que o revelou e ele retornou na temporada 2024. O Tricolor Carioca acaba de ser eliminado para o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil.
De acordo com o ge.globo, a diretoria do Flu já estava pessimista sobre a permanência de Thiago. A distância da família, que mora em Londres, capital da Inglaterra, se tornou um fardo para o jogador que ainda sonha em jogar a Copa do Mundo 2026.
Embora não esteja claro se voltará ao futebol europeu, o veterano foi vinculado recentemente ao Milan pela imprensa italiana, clube em que acumula passagem marcante. Thiago também passou por outros gigantes do Velho Continente: PSG e Chelsea, este segundo onde se sagrou campeão da Liga dos Campeões em 2020/21.
O Fluminense ainda teria feito um último contato, mas o atleta manteve a decisão de deixar o clube. Após desbancar o Bahia na disputa, o Tricolor Carioca se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.
Leia Também:
Thiago Silva no retorno ao Brasil
Em sua segunda passagem pelo Fluminense, entre 2024 e 2025, Thiago Silva acumulou 66 jogos, cinco gols e uma assistência. O zagueiro, no entanto, só conquistou títulos na primeira vez que atuou no clube carioca, quando venceu a Copa do Brasil de 2007.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes