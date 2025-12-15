Após perder técnico, gigante da Série A marca reunião com ex-Seleção

- Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

Após a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro perdeu Leonardo Jardim para 2026. O técnico português se despediu do clube mineiro nesta segunda-feira, 15, anunciando uma pausa na sua carreira. A Raposa, inclusive, já tem um alvo certo para substituí-lo: Tite.

De acordo com o ge.globo, o Cruzeiro marcou reunião com o ex-treinador da Seleção Brasileira. Conforme a reportagem, o profissional de 64 anos é o nome preferido da diretoria cruzeirense e entre as lideranças do grupo de jogadores para ocupar a vaga de Jardim.

Outra equipe interessada em Tite seria o Internacional, que encara o interesse da Raposa como um obstáculo para fechar o negócio. O ex-técnico da Seleção e com grande passagem pelo Corinthians está livre no mercado desde setembro de 2024, quando foi demitido do Flamengo.

Cruzeiro em 2025

Apesar de não ter conquistado títulos em 2025, o Cruzeiro fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro e garantiu o retorno à Copa Libertadores ao terminar na terceira posição, com 64 pontos. O técnico Leonardo Jardim foi considerado um dos principais responsáveis pela boa colocação.

Favorito no duelo contra o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro acabou eliminado nos pênaltis e viu o sonho do heptacampeonato ser adiado. Agora, o time mineiro vai voltar a disputar a Libertadores após sete anos ausente.