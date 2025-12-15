Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PLANEJAMENTO PARA 2026

Após perder técnico, gigante da Série A marca reunião com ex-Seleção

Comandante que passou pela Amarelinha é o principal alvo do time

João Grassi

Por João Grassi

15/12/2025 - 17:13 h
Imagem ilustrativa da imagem Após perder técnico, gigante da Série A marca reunião com ex-Seleção
-

Após a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro perdeu Leonardo Jardim para 2026. O técnico português se despediu do clube mineiro nesta segunda-feira, 15, anunciando uma pausa na sua carreira. A Raposa, inclusive, já tem um alvo certo para substituí-lo: Tite.

De acordo com o ge.globo, o Cruzeiro marcou reunião com o ex-treinador da Seleção Brasileira. Conforme a reportagem, o profissional de 64 anos é o nome preferido da diretoria cruzeirense e entre as lideranças do grupo de jogadores para ocupar a vaga de Jardim.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outra equipe interessada em Tite seria o Internacional, que encara o interesse da Raposa como um obstáculo para fechar o negócio. O ex-técnico da Seleção e com grande passagem pelo Corinthians está livre no mercado desde setembro de 2024, quando foi demitido do Flamengo.

Imagem ilustrativa da imagem Após perder técnico, gigante da Série A marca reunião com ex-Seleção
| Foto: Gilvan de Souza | Flamengo

Leia Também:

Atacante Gabriel Barbosa não retorna para BH com a equipe do Cruzeiro
Rio surpreende e terá ponto facultativo em finais de Flamengo e Vasco
CBF confirma datas e horários da final da Copa do Brasil; confira

Cruzeiro em 2025

Apesar de não ter conquistado títulos em 2025, o Cruzeiro fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro e garantiu o retorno à Copa Libertadores ao terminar na terceira posição, com 64 pontos. O técnico Leonardo Jardim foi considerado um dos principais responsáveis pela boa colocação.

Favorito no duelo contra o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro acabou eliminado nos pênaltis e viu o sonho do heptacampeonato ser adiado. Agora, o time mineiro vai voltar a disputar a Libertadores após sete anos ausente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Cruzeiro mercado da bola tite

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x