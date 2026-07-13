De olho na elite, clubes baianos brigam pelo acesso; veja resultados

Siga o A TARDE no Google

A disputa pelo acesso à elite do futebol baiano ganhou ainda mais emoção neste último fim de semana, com a realização dos jogos de ida das semifinais da Série B do Campeonato Baiano de 2026. O Barreiras Futebol Clube abriu vantagem na busca pela classificação diante do SSA FC, enquanto o clássico de Feira de Santana terminou empatado sem gols.

Jogando no Estádio Geraldo Pereira, o Barreiras recebeu o SSA FC no sábado, 11, e venceu o confronto por 2 a 1. Com o triunfo, a equipe do oeste baiano garantiu uma vantagem importante para o jogo de volta e precisa apenas de um empate para confirmar presença na final da competição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Do outro lado, o SSA FC terá a missão de reverter o resultado diante da sua torcida. Atuando na SuperBet Arena, o time soteropolitano precisa vencer para continuar vivo na briga pelo acesso à elite do futebol baiano.

Clássico de Feira termina empatado

No domingo, 12, foi a vez de Feira FC e Fluminense de Feira medirem forças pela primeira partida da semifinal. O duelo, disputado na SuperBet Arena, terminou com empate sem gols.

Com o resultado, nenhuma das equipes conseguiu abrir vantagem, e a definição da vaga ficará para o confronto de volta no Estádio Alberto Oliveira, conhecido popularmente como Joia da Princesa.

Semifinais da Série B do Baianão - Jogos de ida

Barreiras 2x1 SSA FC | Estádio Geraldo Pereira

Feira FC 0x0 Fluminense de Feira | SuperBet Arena

Jogos de volta

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) já divulgou a programação dos confrontos decisivos das semifinais. As partidas serão realizadas no próximo sábado, 18, e domingo, 19.