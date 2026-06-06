De virada, Seleção Feminina vence Estados Unidos em amistoso

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A Seleção Brasileira feminina venceu os Estados Unidos de virada, neste sábado, 6, em jogo amistoso. A partida, ocorrida na Neo Química Arena, em São Paulo, terminou em 2 a 1.

Sophia Wilson abriu para as americanas em apenas dois minutos de bola rolando, após um erro na saída brasileira. No entanto, a Canarinha reagiu e, aos 10 minutos, Isabela cruzou pela direita e Tainá Maranhão conseguiu empatar o amistoso.

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Três minutos depois, Bia Zaneratto tabelou com Dudinha resuldando na virarada do confronto. Ao longo da partida, o Brasil manteve a intensidade e, mesmo nas investidas da seleção adversária, a goleira Lelê conseguiu dominar.

As norte-americanas se mostraram superiores no fim da partida, na tentativa de buscar o empate, mas o esforço foi em vão.

Próxima disputa

As seleções brasileiras do Brasil e Estados Unudos voltam a se encontrar logo mais. Também em terrirório brasileiro, as mulheres se enfrentar na próxima terça-feira, 9).

Desta vez, a partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30.

Seleção masculina

A Seleção Brasileira masculina venceu o Egito no último teste antes da Copa do Mundo de 2026 na noite deste sábado, 6. O confronto terminou em 2 a 1 para a Amarelinha, com golaço salvador de Endrick, que entrou no segundo tempo. A partida foi realizada em Cleveland, nos Estados Unidos.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti teve um primeiro tempo morno e chegou a sair na frente com um belo gol de Bruno Guimarães, mas acabou perdendo a vantagem após falha bisonha de Marquinhos. O ponta egípcio Ziko marcou o único gol da seleção africana.