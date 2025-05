Defensores do Vitória se destacam com gols na temporada; veja números

Claudinho foi o autor do gol da importante vitória sobre o Cerro Largo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O golaço marcado por Claudinho na vitória sobre o Cerro Largo, nesta quarta-feira, 14, pela Copa Sul-Americana, foi o 9º marcado por defensores do Vitória na temporada. Apesar de uma das principais críticas da torcida ao time ser justamente a ineficiência dos atacantes, os jogadores da defesa têm conseguido ajudar na frente.

Lateral ofensivo, Claudinho já chegou ao seu terceiro gol em 2025. Além dele, o zagueiro Lucas Halter já balançou as redes em duas oportunidades, sendo uma no Campeonato Brasileiro. Dos últimos quatro tentos rubro-negros, dois foram marcados por defensores.

Lucas Halter já marcou dois gols pelo Vitória na temporada | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

"A gente sabe da força do nosso grupo, então a gente tem que continuar com essa confiança, porque sabemos que a gente tem total condição de classificar", disse ao canal ESPN o lateral-esquerdo Jamerson, logo após a vitória contra o Cerro Largo.



Como marcou 49 na temporada até então, o Leão da Barra concentra pouco mais de 18% dos seus gols entre atletas da defesa. Veja abaixo a lista detalhada:

Claudinho - 3 gols (Jacobina, Bahia e Cerro Largo)

Lucas Halter - 2 gols (Atlético-BA e Atlético-MG)

Edu - 1 gol (Defensa y Justicia)

Hugo - 1 gol (Altos)

Jamerson - 1 gol (Atlético-BA)

Neris - 1 gol (CRB)

Comparação com 2024

Em 2024, o Vitória fez 82 gols no total e pouco menos de 16% foram marcados por defensores. Entre os 13 tentos, 12 vieram de atletas que não estão mais no clube: Wagner Leonardo (6), Camutanga (3), Lucas Esteves (2) e PK (1). Além deles, Neris balançou as redes uma vez.

Com isso, em comparação com a atual temporada, o Leão tem envolvido mais defensores no momento ofensivo — seis jogadores diferentes já marcaram — e feito mais gols originados de jogadores do setor, proporcionalmente.