87 anos do "pior time do mundo": Íbis transforma a derrota em identidade

Íbis, o "pior clube do mundo" - Foto: Reprodução I X

As discussões sobre qual é o melhor time do mundo estão presentes em toda mesa de bar - mas o pior também existe, e para o jornal The New York Times, ele é brasileiro. Com menos de 15% de aproveitamento, o Íbis Sport Club é conhecido por esse título há mais de 40 anos, tornando essa frase, sua identidade. Neste sábado, 14, a equipe pernambucana completa 87 anos.

A proximidade com o fracasso é tanta que, em 2021, o mascote do clube foi nomeado pela própria torcida de "Derrotinha", símbolo de um time diferente de todos os outros. Nascido em 15 de novembro de 1938 na Tecelagem de Seda e Algodão de Pernambuco, para o lazer dos funcionários, o time é Rubro-Negro e tem a ave íbis como mascote.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ave virou sensação nas redes e até entrou em confusões ao discutir com o atacante Jael, do Náutico, em 2023, receber punição da Federação Pernambucana e precisar pedir desculpas ao vivo.

Derrotinha com os jogadores do Íbis | Foto: Michael Fotógrafo / Íbis Sport Clube

O pássaro é sagrado no Egito Antigo, que não parece dar muita sorte ao clube. Estreando no Campeonato Pernambucano em 1947, o time começou sua trajetória já com uma derrota dura, perdendo por 9 a 2 para o Náutico.

Desde então, foram 48 edições da primeira divisão pernambucana no currículo do Íbis, sétimo maior participante do torneio com um aproveitamento muito complicado. Em 702 jogos, somou apenas 88 vitórias, 98 empates e 516 derrotas.

Nos jogos, foram 529 gols marcados e 2.035 sofridos, com um saldo negativo gigantesco de –1.506. Existiram, no entanto, momentos de alegria, como na segunda participação do clube na primeira divisão, em 1948, em que o atacante Carlito surpreendeu o estado ao terminar como artilheiro do campeonato, com 12 gols. Ao se tornar artilheiro, foi para o Santa Cruz, deixando o Íbis na última posição do torneio.

Algum tempo depois, uma sequência de chocantes 62 jogos seguidos sem vencer entre 1975 e 1980 começou a derrubar o clube. Veio, no entanto, uma vitória por 1 a 0 sobre o Ferroviário em julho de 1980, zerando a contagem até então.

Contra esse mesmo time, em um 8 a 1, Mauro Shampoo, maior ídolo do clube, teria marcado seu único gol. Cabeleireiro e ex-atacante, não existem provas de que esse gol realmente foi marcado em 2018, tornando o jogador uma lenda no clube.

Mauro Shampoo, ídolo do Íbis | Foto: Reprodução/Instagram Íbis

A partir do jogo com o Ferroviário em 1980, veio um jejum de mais quatro anos e 55 jogos sem vencer até 1984, período em que o clube ficou mundialmente conhecido durante as 48 derrotas e sete empates.

Considerando os dois períodos, foram 118 jogos e 102 derrotas. É tanto azar que nem mesmo como torcedor o Íbis consegue sentir o gostinho da vitória. Torcedor oficial do Taiti na Copa das Confederações de 2013 com a “Taitíbis”, recebendo os jogadores no Recife, o clube repetiu o ritual em 2014 com a “Japíbis”, quando apoiou o Japão na Copa do Mundo, e viu os japoneses serem eliminados ainda na fase de grupos.

Apesar de tudo, o clube tem títulos na categoria de base, tendo sido campeão pernambucano Sub-20 em 1946 e Sub-17 em 1995. O time ainda foi vice da Série A2 em 1999 e 2021, garantindo acesso nesta última.

Íbis, o "pior clube do mundo" | Foto: Ibis/Divulgação

Fora as taças, existem feitos ainda mais surpreendentes - o Íbis já derrotou Sport, Náutico e Santa Cruz, e mais de uma vez. O triunfo mais recente foi em 2023, marcando 3 a 1 sobre o Santa, no Arruda, resultado que acabou influenciando o Tricolor a ficar sem calendário nacional no ano seguinte. Já o Sport caiu diante do Íbis cinco vezes, a primeira em 1947 e a última em 1970.

Além disso, existe um time do Íbis que se destaca - o clube mantém uma equipe feminina desde 2021, com campanhas muito superiores às do time masculino, chegando às semifinais em 2021 e 2023 mesmo com estrutura mínima.

No masculino, o Íbis foi rebaixado da Série A1 em 2023 e fracassou na tentativa de voltar no mesmo ano, tomando até 10 a 1 na rodada final. Em 2024 caiu para a A3, competição que sequer foi organizada em 2025, deixando o clube sem atuar oficialmente nesta temporada.