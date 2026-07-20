Dia do Amigo: confira 5 grandes amizades da história do futebol mundial

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O futebol vai muito além dos 90 minutos em campo, da tática e dos troféus na galeria. No coração do esporte mais popular do mundo, pulsam histórias de cumplicidade que desafiam o tempo.

Neste 20 de julho, Dia do Amigo, confira uma lista que mostra que o esporte mais popular do mundo é capaz de unir culturas, superar barreiras de idioma e até mesmo quebrar uma das maiores rivalidades históricas.

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Veja a lista de amizades no futebol

Ibrahimović e Maxwell: aonde um vai, o outro vai atrás

O sueco Zlatan Ibrahimović e o brasileiro Maxwell são amigos de longa data. O atacante e o lateral atuaram juntos em quatro gigantes europeus: Ajax, Inter de Milão, Barcelona e PSG.

O brasileiro já afirmou que o sueco é o "maior amigo que tem no futebol". Juntos, Ibra e Maxwell conquistaram impressionantes 25 títulos, sendo a passagem pelo PSG a mais vitoriosa, com 12 taças levantadas.

Foto: Via AFP

Ronaldo e Roberto Carlos: irmãos de seleção e clube

Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos construíram carreiras lendárias e são constantemente citados entre os maiores de todos os tempos em suas posições. A dupla esbanjou sintonia no Real Madrid, no Corinthians e, claro, na Seleção Brasileira, onde conquistaram a Copa do Mundo de 2002.

Sempre que questionado sobre seu melhor amigo no futebol, Ronaldo aponta o lateral. Além do penta mundial, eles ergueram juntos duas Copas América e uma Copa das Confederações.

Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Cristiano Ronaldo e Marcelo: sintonia fina no Real Madrid

Cristiano Ronaldo e Marcelo atuaram juntos no Real Madrid por nove temporadas, construindo uma parceria icônica dentro e fora dos campos. Pelo clube espanhol, o atacante português e o lateral brasileiro conquistaram quatro títulos da Champions League, tornando-se referências de liderança, técnica e alegria em um dos períodos mais vitoriosos da história do clube.

Foto: JAVIER SORIANO/AFP

Son e Richarlison: carisma e parceria no Tottenham

A amizade entre o brasileiro e o sul-coreano começou logo após a transferência de Richarlison para o Tottenham. A conexão foi tão rápida que Son aprendeu até a famosa "dança do pombo".

Eles viralizaram na Copa do Mundo do Catar quando Brasil e Coreia do Sul se enfrentaram, protagonizando um momento de descontração onde Richarlison tentava "pegar" a camisa do companheiro de clube. O sul-coreano já declarou várias vezes seu carinho pelo futebol brasileiro e tem Neymar como um de seus grandes ídolos.

Foto: Glyn Kirk / AFP

Xavi e Casillas: a amizade que superou o 'El Clásico'

Apesar de terem sido capitães e símbolos da rivalidade histórica entre Barcelona e Real Madrid, Xavi e Iker Casillas mantêm uma amizade blindada. Juntos na era de ouro da seleção espanhola, eles conquistaram duas Eurocopas e a inédita Copa do Mundo de 2010.

A admiração é tão grande que o ex-goleiro madrilenho chegou a defender publicamente que o colega catalão merecia ter vencido o prêmio Bola de Ouro em seu auge.