PUNIDO!
Diretor de clube da Série A é suspenso pelo STJD por fala homofóbica
Declaração de teor homofóbico chegou a viralizar nas redes sociais em 2025
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu, nesta quinta-feira, 12, a punição ao diretor técnico do Internacional, Abel Braga, por uma declaração de teor homofóbico feita no ano passado. O dirigente foi suspenso por cinco partidas e recebeu multa de R$ 20 mil.
A declaração ocorreu durante a apresentação do gestor do clube, nas rodadas finais do Brasileirão da temporada passada. Na ocasião, ao comentar a utilização de uma camisa rosa nos treinamentos, afirmou: “Eu não quero a porra do meu time treinando com uma camisa rosa, porque parece um time de viado”.
O julgamento ocorreu na 6ª Comissão Disciplinar do STJD. A sanção passa a valer em 24 horas, o que permite a presença de Abel no vestiário do Inter ainda nesta noite, no confronto contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.
A suspensão será cumprida exclusivamente no Brasileirão. Dessa forma, o dirigente só poderá retornar ao banco de reservas na competição nacional na partida diante do São Paulo, válida pela nona rodada, ainda sem data confirmada.
Leia Também:
Abel foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para quem praticar "ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito por etnia, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade ou condição de pessoa com deficiência". A pena prevista varia de cinco a dez jogos.
O processo foi aberto após o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT encaminhar ao tribunal uma Notícia de Infração relatando o episódio.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes