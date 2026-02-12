Diretor de clube da Série A é suspenso pelo STJD por fala homofóbica

Abel Braga, diretor técnico do Inter - Foto: Ricardo Duarte | Internacional

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu, nesta quinta-feira, 12, a punição ao diretor técnico do Internacional, Abel Braga, por uma declaração de teor homofóbico feita no ano passado. O dirigente foi suspenso por cinco partidas e recebeu multa de R$ 20 mil.

A declaração ocorreu durante a apresentação do gestor do clube, nas rodadas finais do Brasileirão da temporada passada. Na ocasião, ao comentar a utilização de uma camisa rosa nos treinamentos, afirmou: “Eu não quero a porra do meu time treinando com uma camisa rosa, porque parece um time de viado”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O julgamento ocorreu na 6ª Comissão Disciplinar do STJD. A sanção passa a valer em 24 horas, o que permite a presença de Abel no vestiário do Inter ainda nesta noite, no confronto contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

A suspensão será cumprida exclusivamente no Brasileirão. Dessa forma, o dirigente só poderá retornar ao banco de reservas na competição nacional na partida diante do São Paulo, válida pela nona rodada, ainda sem data confirmada.

Abel foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para quem praticar "ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito por etnia, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade ou condição de pessoa com deficiência". A pena prevista varia de cinco a dez jogos.

O processo foi aberto após o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT encaminhar ao tribunal uma Notícia de Infração relatando o episódio.