Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Diretor do Costa do Sauípe Open exalta destino, confirma próximas edições e projeta expansão

Iniciado no domingo, 20, e com final para o dia 26, o Challeger recebe grandes nomes do tênis brasileiro

Beatriz Amorim

Por Beatriz Amorim

20/10/2025 - 18:39 h
Imagem ilustrativa da imagem Diretor do Costa do Sauípe Open exalta destino, confirma próximas edições e projeta expansão
-

O Costa do Sauípe Open, torneio a nível ATP que premia em 125 pontos o campeão, já está acontecendo. Iniciado no domingo, 20, e com final para o dia 26, o Challenger recebe grandes nomes do tênis brasileiro, como Thiago Monteiro, João Lucas Reis, Gustavo Heide, Guto Miguel e muito mais.

Em entrevista ao A Tarde, o diretor do torneio, Danilo Marcelino, comemorou o retorno do ATP ao estado, que já está confirmado nas próximas três temporadas. Além disso, trouxe a possibilidade de incluir a categoria feminina nos próximos anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Clube da Série A recebe grave punição por dívidas; saiba qual
Vitória perde meia estrangeiro por lesão grave; saiba detalhes
Vale recorde! Bahia pode fazer história no Brasileirão contra o Inter

“São três anos de contrato, quem sabe a gente não cresce e traz um 125 feminino também. Então, tem várias opções aí pela frente. (….) Ideia a gente sempre tem. Quem sabe nos próximos anos não fazemos um semestre feminino e outro masculino. Pode ser”, disse o diretor.

Como de costume, a paixão pelo litoral baiano expande e gerou bons comentários de Danilo, que destacou a paisagem como um dos pontos principais. A escolha dos horários, inclusive, foi feita de forma estratégica, para beneficiar atletas e hóspedes.

“É um dos pontos principais. Por isso que os jogos começam às 15h, para que os atletas e hóspedes aproveitem o hotel, o sol, a praia, desfrutar da maravilha que é esse lugar”, finalizou Danilo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ATP Costa do Sauípe Open esporte litoral baiano tênis torneio Challenger

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x