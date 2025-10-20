Diretor do Costa do Sauípe Open exalta destino, confirma próximas edições e projeta expansão

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Costa do Sauípe Open, torneio a nível ATP que premia em 125 pontos o campeão, já está acontecendo. Iniciado no domingo, 20, e com final para o dia 26, o Challenger recebe grandes nomes do tênis brasileiro, como Thiago Monteiro, João Lucas Reis, Gustavo Heide, Guto Miguel e muito mais.

Em entrevista ao A Tarde, o diretor do torneio, Danilo Marcelino, comemorou o retorno do ATP ao estado, que já está confirmado nas próximas três temporadas. Além disso, trouxe a possibilidade de incluir a categoria feminina nos próximos anos.

“São três anos de contrato, quem sabe a gente não cresce e traz um 125 feminino também. Então, tem várias opções aí pela frente. (….) Ideia a gente sempre tem. Quem sabe nos próximos anos não fazemos um semestre feminino e outro masculino. Pode ser”, disse o diretor.

Como de costume, a paixão pelo litoral baiano expande e gerou bons comentários de Danilo, que destacou a paisagem como um dos pontos principais. A escolha dos horários, inclusive, foi feita de forma estratégica, para beneficiar atletas e hóspedes.

“É um dos pontos principais. Por isso que os jogos começam às 15h, para que os atletas e hóspedes aproveitem o hotel, o sol, a praia, desfrutar da maravilha que é esse lugar”, finalizou Danilo.