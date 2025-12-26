ESPORTES
Dirigente da Série A ofende torcedores após título: "Seu otário"
Vice-presidente bate boca com torcedores após clube conquistar título nacional
Por Lucas Vilas Boas
A comemoração do título da Copa do Brasil acabou rendendo mais uma polêmica interna no Corinthians. O vice-presidente Armando Mendonça discutiu com torcedores nas redes sociais na quinta-feira, 25, respondendo de forma dura a críticas feitas em um post pessoal.
A confusão começou nos comentários de uma publicação em que o dirigente celebrava a conquista nacional. Questionado por torcedores, o dirigente afirmou estar sendo alvo de ataques injustos e disse que interpretações feitas distorceram declarações que, segundo ele, teriam sido retiradas de contexto.
As respostas do vice-presidente chamaram atenção pelo tom e, em uma das interações, ele chegou a ofender um torcedor. Após um torcedor pedir para Armando deixar o Corinthians, ele escreveu:
Por quê? Tirei o presidente que roubava, dei uma Copa do Brasil, e ainda reclama?
Além do desgaste com a torcida, Armando Mendonça vive um momento conturbado nos bastidores. Ele já teve embates públicos com o ex-presidente Augusto Melo e foi citado em um relatório que investigou o desaparecimento de uniformes do clube.
