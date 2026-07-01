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TRANSFERBAN!

Dívida por Jean Lucas resulta em punição da Fifa para clube brasileiro

Time sofre sanção da entidade e fica impedido de registrar novos atletas

Lucas Vilas Boas
Por
Jean Lucas, meio-campista do Bahia
Jean Lucas, meio-campista do Bahia - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O Santos voltou a enfrentar problemas na FIFA e recebeu um transfer ban em razão de uma dívida envolvendo a contratação do volante Jean Lucas, que atualmente defende o Bahia.

Com a medida, o clube paulista fica impedido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. A restrição poderá ser suspensa caso o Santos regularize o débito de 2,032 milhões de euros — cerca de R$ 12 milhões na cotação atual — junto ao AS Monaco FC.

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A disputa entre os clubes já vinha se arrastando desde o ano passado. Em maio de 2025, a FIFA condenou o Santos ao pagamento da dívida, decisão que motivou um recurso à Court of Arbitration for Sport. No entanto, o tribunal esportivo manteve a sentença, encerrando a possibilidade de reversão da punição na esfera arbitral.

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O impasse teve origem na negociação que levou Jean Lucas ao Santos por 6 milhões de euros. Segundo o Monaco, o clube brasileiro honrou as duas primeiras parcelas do acordo, quitadas em agosto de 2023 e junho de 2024, mas deixou em aberto a terceira e última prestação, no valor de 2 milhões de euros, cujo vencimento ocorreu em janeiro de 2025.

Na tentativa de evitar o litígio, a diretoria santista propôs dividir o pagamento restante em duas parcelas, com vencimentos previstos para agosto de 2025 e janeiro de 2026. A oferta, porém, não foi aceita pelo clube francês, que optou por recorrer à FIFA para cobrar o valor.

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campeonato brasileiro Jean Lucas Santos FC

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