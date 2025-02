"A gente está muito focado", diz Gilberto sobre estreia na Libertadores

Gilberto, lateral do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Apesar de ainda restarem dois jogos para, enfim, chegar a reestreia do Bahia na CONMEBOL Libertadores, a partida contra o The Strongest, em La Paz, na Bolívia, já é o assunto mais falado pela imprensa baiana. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (11), no CT Evaristo de Macedo, o lateral-direito Gilberto projetou o jogo pela competição internacional.

"Com certeza, todos nós sabemos que é um jogo muito importante, um jogo de 180 minutos, o que for feito lá não acaba lá, ainda temos o jogo em casa. Sabemos da dificuldade que é jogar na altitude, já tive a experiência de jogar lá, sei como é difícil. Mas acho que o mais importante não é só focar nos pontos negativos, a gente está sempre conversando no que tem que se fazer para se sair bem lá e é isso que o departamento físico tem feito, tem nos ajudado bastante. Vamos 100% focados para fazer um grande jogo", destacou o atleta.

Assim como o foco ajuda, a ansiedade pode atrapalhar. Porém, de acordo com o jogador, o time comandado por Rogério Ceni está focado em uma partida de cada vez e a 'bola da vez' é o confronto contra o América-RN, pela 3ª rodada do Grupo B, na Copa do Nordeste.

"A gente está muito focado, diariamente falamos sobre esse jogo, porém sabemos que temos um jogo muito importante antes, que é o da Copa do Nordeste, então a gente tem que estar atento pra isso, focar 100% no jogo pra depois a gente focar também no jogo da Libertadores", sinalizou Gilberto.

Vale destacar que o Tricolor de Aço receberá o segundo colocado América-RN às 19h desta quarta-feira (12), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O objetivo da equipe baiana é se manter na liderança do Grupo B, neste momento o Esquadrão se encontra com 4 pontos, após duas partidas, e joga contra o vice-líder para desempatar a pontuação, que é a mesma.

A grande surpresa da temporada é justamente um garoto da base, o lateral-direito Kauã Davi, de 21 anos, que ganhou oportunidade na equipe principal após boas apresentações nas primeiras rodadas do Campeonato Baiano, enquanto os profissionais do Bahia estavam em pré-temporada na Espanha. Questionado sobre a disputa pela posição, Gilberto ressaltou sua relação com os companheiros.

"A disputa é totalmente sadia. Independente dos profissionais que são, são pessoas muito boas. A gente conversa bastante, um ajuda o outro. Eu tenho muito o que aprender com o Arias, o Kauã tem muito o que aprender comigo e com ele também. Então, é uma disputa sadia, todos nós temos a ganhar com isso, principalmente o Bahia, o torcedor. A gente espera que o Kauã possa amadurecer o mais rápido possível, nos ajudar bastante esse ano", finalizou o lateral.