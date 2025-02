Everton Ribeiro é viciado em jogo famoso e está na fase 15 mil

Everton Ribeiro - Foto: Tiago Caldas / EC Bahia / Divulgação

Camisa 10 do Bahia, o meia Everton Ribeiro tem outras habilidades fora do futebol. O experiente jogador também é craque no 'Candy Crush', um dos mais populares games feitos para smartphones. Nesta terça-feira (11), A esposa do jogador, Marilia Nery, revelou que ele está no nível 15.950.

“Qual fase do Candy Crush você está mesmo?”, questionou Marília em um print no aplicativo de mensagens WhatsApp. Everton, então, confirmou que estava na fase avançada do jogo.

“Ele foi selecionado para uma classificatória, onde os melhores disputariam as finais em Los Angeles, valendo 1 milhão de dólares. Não classificou, disse que não teve tempo pra se dedicar hahaha (talvez eu tenha me enganado em algum detalhe, mas era algo assim)”, publicou a esposa do jogador na rede social X.

Principal articulador do Bahia, Everton Ribeiro foi contratado em 2024 e rapidamente caiu nas graças do torcedor tricolor. No total, já disputou 65 partidas pelo clube e marcou seis gols, além de 10 assistências. Foi peça fundamental para o retorno do Esquadrão à Copa Libertadores.