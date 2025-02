Onde assistir o jogo do Bahia na Libertadores? Veja compra dos direitos

Bahia estreará na competição no dia 18 de fevereiro - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com o Bahia iniciando sua jornada na competição contra o The Strongest, da Bolívia, no dia 18 de fevereiro, o próximo desafio do torcedor tricolor é saber onde poderá assistir aos jogos do Esquadrão na competição. Para a atual edição da competição, Globo, ESPN e Paramount+ dividem os direitos de transmissão em diferentes plataformas.

A Rede Globo, conforme estipulado pelo contrato assinado com a Conmebol para as temporadas 2023 a 2026, continuará a tradição de exibir um jogo ao vivo todas as quartas-feiras na TV aberta, às 21:30h. Além do Globoplay, que garante acesso simultâneo às transmissões.

Contudo, por conta da partida do Corinthians, que será realizada no dia 19 de fevereiro (quarta-feira), às 21h30, também na 2ª fase da competição, o jogo do Tricolor de Aço deverá ir para outro concorrente.

A ESPN tem acordo para transmissão da partida em canais fechadas e Disney +, plataforma de streaming parceira da emissora.

O duelo do Bahia contra o The Strongest, na Bolívia, então será transmitido pelo Paramount+, que tem contrato com a Libertadores até o final de 2026. O streamming, que custa R$ 27,90 no plano mensal, já divulgou o duelo em seu catálogo.

| Foto: Reprodução | Paramount+

Para quem não tem assinatura do Paramount+, o Onefootball e o GE oferecem cobertura em tempo real.