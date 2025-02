Conmebol define sorteio da fase de grupos da Libertadores; Bahia mira classificação

Sorteio da fase de grupos da Libertadores acontece em março - Foto: Reprodução

A Conmebol oficializou a data do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2025 para o dia 17 de março, às 20h (horário de Brasília). O Esporte Clube Bahia, que busca uma vaga nesta etapa do torneio, inicia sua caminhada na segunda fase da competição enfrentando o The Strongest, da Bolívia, em dois duelos eliminatórios.

O primeiro confronto acontece no dia 18 de fevereiro, na altitude de La Paz, a 3.600 metros acima do nível do mar. A partida de volta será no dia 25 de fevereiro, na Arena Fonte Nova. Caso avance, o Bahia precisará superar o vencedor do duelo entre Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile, para garantir sua vaga na fase de grupos.

A Conmebol ainda não divulgou a divisão dos potes para o sorteio da fase de grupos, mas a definição seguirá o ranking de clubes de 2024. A previsão é de que quatro equipes brasileiras sejam cabeças de chave: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Além deles, Internacional e Fortaleza já estão garantidos na fase de grupos, enquanto Bahia e Corinthians lutam para se juntar ao grupo.

Calendário da Libertadores 2025:

1ª fase: 5 e 12 de fevereiro

2ª fase: 19 e 26 de fevereiro

3ª fase: 5 e 12 de março

Sorteio da fase de grupos: 17 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro