Adversário do Bahia, Fortaleza tem aproveitamento positivo contra o G6

Bahia venceu o Fortaleza por 1 a 0 na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Próximo adversário do Bahia na partida deste sábado, 21, o Fortaleza vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, ocupando a 3ª colocação com 49 pontos. Muito desta pontuação se deve ao bom desempenho do time ceareanse contra adversários do G-6, que são as equipes melhores colocadas na tabela e que garantem vaga na próxima Copa Libertadores.

Leia mais:

>> Próximo adversário do Bahia, Fortaleza vive momento turbulento

>> Com ajustes, Bahia faz penúltimo treino para jogo contra o Fortaleza

>> Gabigol no Bahia? Saiba quanto o atacante pede para assinar contrato

Dos 21 pontos disputados pelo Fortaleza contra os seis primeiros colocados, foram 13 conquistados no total. Com isso, o aproveitamento do Leão do Pici neste recorte é de quase 62%. Para efeito de comparação, o Bahia tem pouco menos de 39% nas seis partidas que disputou diante do top-6.

A boa notícia é que, das duas derrotas do time cearense contra equipes do G-6, uma delas foi justamente para o Esquadrão de Aço. Veja abaixo as campanhas:

Campanha do Bahia contra o G-6

- Botafogo 1x2 Bahia

- Bahia 1x0 Fortaleza

- Flamengo 2x1 Bahia

- São Paulo 3x1 Bahia

- Palmeiras 2x0 Bahia

- Bahia 0x0 Botafogo

Campanha do Fortaleza contra o G-6

- São Paulo 1x2 Fortaleza

- Fortaleza 1x1 Botafogo

- Bahia 1x0 Fortaleza

- Fortaleza 3x0 Palmeiras

- Flamengo 1x2 Fortaleza

- Fortaleza 1x0 São Paulo

- Botafogo 2x0 Fortaleza

O Bahia visita o Fortaleza às 21h deste sábado, na Arena Castelão, no Ceará. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.