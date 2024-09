Próximo adversário do Bahia, Fortaleza vive momento turbulento

Juan Pablo Vojvoda na derrota do Fortaleza para o Corinthians, pela partida de ida da Sul-Americana - Foto: Thiago Gadelha / AFP

Neste sábado, 21, o Esporte Clube Bahia tem uma chance de ouro para embalar no Campeonato Brasileiro. No Castelão, a equipe comandada por Rogério Ceni encara o Fortaleza, que vive turbulência desde a pausa para a Data Fifa e divide suas atenções entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

Sem vencer um jogo sequer no mês de setembro, o Leão do Pici enfrenta jejum de quatro jogos: derrota para o Botafogo (31/08 - BR 24); derrota para o Internacional (11/09 - BR 24); empate contra o Athletico-PR (14/09 - BR 24); derrota para o Corinthians (18/09 - SULA 24).

Após o revés por 2 a 0 desta terça-feira, contra o Corinthians, em pleno Castelão, o Fortaleza perdeu uma invencibilidade de quase seis meses jogando em seu território (21 jogos), deixando o campo vaiado pela torcida. O técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou o momento do clube: “Estamos passando por oscilação de funcionamento e de resultados”

“Esses momentos já aconteceram em outras oportunidades aqui no Fortaleza. É trabalhar, confiar. Eu confio nos jogadores, mas temos que corrigir erros. Mas também tenho que olhar para solucionar o que temos que solucionar. Estamos juntos, trabalhar, e sair rapidamente dessa situação”, pontuou na sequência.

A instabilidade do time de Vojvoda veio logo após um momento mágico do clube, onde chegou a ocupar a liderança do Brasileirão. A derrocada deu início no duelo contra o Botafogo. Antes deste confronto, que valia a ponta do certame, o Laion acumulou uma impressionante sequência de 12 jogos sem perder, com dez vitórias durante o período, incluindo triunfos sobre Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã e Mineirão, respectivamente.