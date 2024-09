Elenco do Bahia aprimora a parte técnica mirando o Fortaleza

Elenco do Bahia reunido com o técnico Rogério Ceni antes da atividade no CT Evaristo de Macedo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O plantel do Bahia deu continuidade na preparação com foco no duelo regional contra o Fortaleza, marcado para este sábado, 21, às 21h, na Arena Castelão, válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

>> Especulado no Bahia, Gabigol tem condição revelada para ficar no Flamengo

>> 'Corrida do Bahêa' abre inscrições nesta quarta; saiba detalhes

As atividades desta quarta-feira, 18, foram iniciadas com exercícios de ativação na academia do clube. Já no campo 1 do CT Evaristo de Macedo, o preparador físico Danilo Augusto comandou uma atividade física.

Na sequência, o técnico Rogério Ceni promoveu um trabalho em campo reduzido com os atletas. Logo depois, o comandante dividiu o grupo em quatro, com duas equipes se enfrentando por vez em metade do campo, com sete jogadores de ataque e cinco de defesa. Ao final, o elenco aprimorou finalizações a gol.

O zagueiro Victor Cuesta e o atacante Tiago trabalharam normalmente. O atacante Biel seguiu em tratamento, enquanto o volante Acevedo fez um trabalho de transição.

O Bahia ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação, com 42 pontos ganhos. O Fortaleza, comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos somados.