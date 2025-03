Arias nega sentimento de 'mão na taça' e afirma: "Só o primeiro passo"

Santiago Arias, lateral do Bahia - Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

Convocado pela Seleção Colombiana para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o lateral-direito Santiago Arias fez sua última partida no Bahia antes de se apresentar à Colômbia. Titular no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano, o jogador descartou o sentimento de 'mão na taça' com o resultado, afirmando que o Tricolor deu "só o primeiro passo" rumo ao título.

"É só o primeiro passo, são duas finais, dois jogos totalmente diferentes. Obviamente é importante ter essa vantagem de 2 a 0, mas não pudemos baixar em nenhum momento, sabemos da qualidade que tem o rival, mas estamos confiantes, temos esse objetivo muito claro e esperamos conseguir esse segundo triunfo", comentou.

"É importante poder estar hoje em campo, poder passar minha experiência ao time. Acho que o principal foi conseguir esse triunfo importante, sabemos que não vai ser nada fáci, mas acho que podemos conseguir esse primeiro objetivo, que é ser campeão. Não vai ser fácil, mas a gente pode fazer e quando a gente acha que merece, pudemos tudo", concluiu.

Com o resultado, o Bahia abriu uma boa vantagem para o confronto de volta, marcado para o próximo domingo, 23, às 16h, no Barradão. O Rubro-Negro terá que vencer por pelo menos dois gols de diferênça para levar a disputa para os pênaltis.