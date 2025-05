Atlético Nacional tem desfalques de peso para pegar o Bahia na Libertadores

Atlético Nacional virá com série de desfalques para pegar o Bahia na Libertadores - Foto: Reprodução / Instagram / @nacionaloficial

O Atlético Nacional, próximo adversário do Bahia pela Copa Libertadores, vem à Salvador com desfalques importantes de jogadores titulares. O confronto está marcado para esta quinta-feira, 24, às 21h, na Arena Fonte Nova, válido pela 3ª rodada da fase de grupos.

São duas baixas por questões disciplinares. Expulsos na derrota por 3 a 0 para o Internacional, o técnico argentino Javier Gandolfi e o atacante Marino Hinestroza cumprem suspensão. Hinestroza tem 22 anos, é atacante de lado de campo e soma 8 participações em gols em 15 jogos na temporada. Recentemente foi convocado para a seleção colombiana.

Outros três atletas foram vetados pelo departamento médico. Um dos artilheiros do Atlético Nacional, com 6 gols na temporada, o atacante Kevin Viveros, sentiu dores no joelho e está fora do jogo contra o Bahia.

Outros desfalques do Atlético Nacional estão no sistema defensivo. O lateral-direito titular, Juan Zapata, sentiu o músculo da parte posterior da coxa e tem previsão de retorno em um mês. Já o zagueiro Juan Aguirre está acometido de fascite plantar,

A equipe "Verdolaga" ocupa a vice-liderança do Campeonato Colombiano, com 28 pontos somados, dois a menos que o líder Junior Barranquilla.

Na Libertadores, a equipe iniciou a campanha vencendo em casa o Nacional-URU por 3 a 0, no estádio Atanasio Girardot. No segundo confronto, foi derrotado por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.