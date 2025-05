Atacantes do Bahia vivem seca de gols e Ceni comenta; veja números

Lucho Rodríguez não marca um gol há seis jogos, e companheiros de ataque também vivem momento de escassez - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Desde a chegada de Rogério Ceni, o Bahia busca aplicar um modelo de jogo ofensivo, e em 2025 não tem sido diferente. Com 50 gols marcados na temporada, o Esquadrão é a equipe da Série A que mais guardou bolas na rede. No entanto, o ataque tricolor, setor designado especificamente para essa função, vive um período de seca.

Nos últimos 10 jogos, o Bahia marcou 13 tentos, com Lucho Rodríguez, Willian José, Ademir, Pulga e Kayky sendo responsáveis por apenas 30% desses gols — 4 —, enquanto o restante do elenco tricolor marcou 9 vezes.

Dentre os atacantes citados, Erick Pulga é o que vive a melhor fase. O camisa 16 marcou dois gols recentemente, contra Nacional e Mirassol. Já Lucho Rodríguez e Ademir, frequentemente entre os onze iniciais, enfrentam um momento de escassez. O atacante uruguaio é o artilheiro do Esquadrão, ao lado de Erick e Pulga, todos com sete gols, mas não sabe o que é balançar as redes há seis jogos. Ademir, por outro lado, não faz um gol desde a partida contra o The Strongest, há quase dois meses.

Os outros dois atacantes, Willian José e Kayky, entram em campo com menos frequência que os citados anteriormente, comumente associados ao ‘time reserva’ do Tricolor de Aço. O camisa 12, contratado para ser o homem de área do Bahia, não marca desde o primeiro jogo da qualificatória contra o The Strongest, em fevereiro, enquanto o último gol do atacante de beirada foi marcado contra o Vitória, no segundo jogo da final do Campeonato Baiano.

Dificuldade no ataque?

Em coletiva realizada após o triunfo sobre o Ceará, o técnico Rogério Ceni demonstrou preocupação quanto a dificuldade do Bahia de fazer gols, algo que passa diretamente pelo desempenho dos atacantes: “Temos sofrido muito para fazer gols, para criar oportunidades”.

“Dentro do Campeonato Baiano é mais provável fazer mais gols. Nosso ataque foi mais positivo no começo do ano. É natural diminuir no Brasileiro”, comentou o treinador tricolor, que mesmo preocupado com o desempenho ofensivo, demonstra confiança nos atletas para voltar a marcar gols.

Próximo jogo

Os atacantes do Bahia vão ter uma oportunidade de acabar com o jejum de gols nesta quinta-feira, 24, às 21h, contra o Atlético Nacional, pela 3ª rodada da Copa Libertadores, na Arena Fonte Nova, em jogo que pode dar ao Esquadrão a liderança do Grupo F.