Ba-Vi na Fonte Nova tem 46 mil ingressos vendidos; saiba onde comprar

Torcida do Bahia deve lotar a Fonte Nova neste domingo - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O clássico entre Bahia e Vitória agendado para este domingo, 18, às 16h, deve ter estádio lotado. Isso porque o Tricolor, mandante do primeiro Ba-Vi do Brasileirão 2025, anunciou que 46 mil ingressos já foram vendidos até esta manhã de sábado, 17.

Como desde 2018 os clássicos Ba-Vi são realizados com torcida única no estado, apenas torcedores do Bahia poderão comparecer à Arena Fonte Nova neste domingo.

O Portal A TARDE verificou que ainda há ingressos regulares disponíveis para os setores Cadeira Especial (Oeste) Superior, no valor de R$ 150 inteira e R$ 75 meia; Cadeira Sudeste Superior, custando R$ 100 inteira e R$ 50 meia; e Lounge Premium, com um preço único de R$ 280.

O torcedor que desejar assistir ao clássico com mais mordomias poderá adquirir um ingresso para o camarote Esquadrão Zone, com alimentação e bebidas incluídas, em valores que variam de R$ 300 (Arquibancada VIP para sócios) a R$ 1.200 (Lounge Exclusivo com poltrona VIP).

Os ingressos podem ser adquiridos tanto pela internet, através do aplicativo Ingresse ou do site da Arena Fonte Nova; quanto presencialmente, nas lojas do Bahia instaladas nos shoppings Salvador Norte, Bela Vista e Boca do Rio.

Situação na tabela

Passadas oito rodadas do Brasileirão, Bahia e Vitória estão separados na classificação por apenas três pontos. O Tricolor está em 8º lugar, com 12 pontos; enquanto o Rubro-Negro ocupa a 14ª colocação, com 9.

Caso vença o clássico, o Vitória poderá ultrapassar o maior rival na tabela. Já o Bahia, se vencer, chegará a 15 pontos, podendo alcançar o G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores de 2026.