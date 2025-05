Bahia se reapresenta com retornos importantes antes do clássico Ba-Vi

Gilberto, lateral-direito do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A extensa lista de desfalques que atormenta os bastidores do Bahia pode ser reduzida para o clássico Ba-Vi, marcado para o próximo domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova. O Tricolor se reapresentou, nesta sexta-feira, após voltar de viajem da Colômbia e contou com a presença do goleiro Ronaldo e do lateral-direito Gilberto, que treinaram normalmente durante as atividades, assim como o lateral-esquerdo Zé Guilherme.

Sem atuar desde o dia 17 de abril, Ronaldo se recupera de contusão em meio ao período de oscilação do titular Marcos Felipe, já que o camisa 22 passou recentemente pela sequência de cinco jogos consecutivos sem sofrer gols, mas foi bastante criticado pelo tento sofrido na última quarta-feira, 14, contra o Atlético Nacional, pela Conmebol Libertadores.

A tendência, no entanto, é que o arqueiro contratado na última janela de transferências não reassuma a meta tricolor no clássico Ba-Vi deste domingo e esteja à disposição do técnico Rogério Ceni apenas no confronto diante do Pausandu, na próxima quarta, pela Copa do Brasil.

Ronaldo, goleiro do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Gilberto, por outro lado, se recuperou de uma lesão na coxa e estaria na lista de relacionados do Esquadrão de Aço na viajem para Medellín, mas uma nova lesão no tornozelo impediu a reestreia do atleta. O camisa 2, portanto, deve estar apto para atuar contra o Vitória, na Arena Fonte Nova.

Após a derrota amarga para o Atlético Nacional, o técnico Rogério Ceni, em entrevista coletiva, avaliou o retorno do lateral-direito para o duelo diante do rival.

"Gilberto fez treinamento com a gente, um só, teve torção de tornozelo. Lesão está curado. Deve estar pronto para treinar sexta e vamos analisar se tem condições de jogar o clássico", disse o treinador.

Após atividades na academia, os jogadores seguiram para o campo, um treino tático em campo reduzido, utilizando dois "coringas" foi elaborado. Em seguida, sem os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Atlético Nacional, Ceni realizou um trabalho técnico em campo aberto, interrompendo a atividade diversas vezes para orientar e ajustar o posicionamento da equipe.