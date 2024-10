Bahia anuncia reforço para Mulheres de Aço na Série A1; conheça

Ju Oliveira, novo reforço do Bahia - Foto: Divulgação/ EC Bahia

Com o novo projeto esportivo, impulsionado pelo Grupo City, o futebol feminino do Esporte Clube Bahia está cada vez mais forte e visando grandes conquistas. Desta maneira, o clube anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do atacante Ju Oliveira, de 28 anos.

Na temporada anterior, a atleta vestiu a camisa do Real Brasília, onde disputou a Série A1. No período, Ju disputou 16 jogos e marcou três gols.

Este não foi o primeiro time da elite que a atacante passou, tendo em vista que já vestiu a camisa do Grêmio. Além disso, também soma passagens por São José, Ponte Preta e Sport.

Vale lembrar que, na temporada passada, o Bahia conseguiu conquistar o título de Campeão Brasileiro da Série A2, retornando à elite. O título inédito da equipe veio após derrotar o 3B, do Amazonas, com um agregado de 2x1.