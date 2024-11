Bahia bate o Goiás e avança à semifinal da Copa do Brasil Sub20

TIago comemorando o segundo gol do Bahia diante do Goiás - Foto: Leticia Martin/ EC Bahia

Se o time profissional do Bahia vive dias complicados no Campeonato Brasileiro, os Pivetes de Aço venceram o Goiás, nesta quarta-feira, 6, e avançaram à semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O Tricolor repitiu o placar do jogo de ida e, jogando na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, venceu por 3 a 2 pela partida de volta. Os gols da partida foram marcados por Juninho, Tiago e Pedrinho.

Com o resultado, o Bahia aguarda o vencedor de Tuna Luso e São Paulo para disputar por uma vaga na final da competição. Do outro lado da chave, Ceará e Macapá, assim como Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam para garantir a vaga na semifinal.

Essa é a segunda vez consecutiva que os Pivetes de Aço chegam nesta etapa da Copa do Brasil Sub-20. Na temporada passada, o Tricolor foi eliminado para o Grêmio na semifinal. Em 2020, o Bahia chegou a se classificar para a final, mas foi superado pelo Vasco da Gama.