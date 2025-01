Bahia inicia venda de ingressos para estreia do time principal

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação | ECBahia

A pré-temporada em Girona, na Espanha, acabou e o time principal do Bahia finalmente vai estrear na temporada 2025. Os ingressos, para a partida contra o Sampaio Corrêa, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, já estão à venda para sócio-torcedores. A comercialização para o publico geral inicia a partir da manhã desta terça-feira, 21.

O confronto, marcado para a próxima quinta-feira, 23, às 20h, será a primeira a partida do grupo comandado pelo técnico Rogério Ceni em 2025 após uma equipe alternativa, formada principalmente por jogadores do time sub-20, disputar as três primeiras partidas do ano.

Os bilhetes podem ser adquiridos nesta segunda-feira, 20, somente através da plataforma Ingresse. Quando a venda abrir para o publico geral, os ingressos poderão ser adquiridos pela internet e nas lojas oficiais do clube no shoppings de Salvador.

