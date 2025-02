Bahia inicia venda de ingressos para jogo no Barradão nesta quarta

- Foto: AssCom Dourado

Não se trata de clássico Ba-Vi, mas o Bahia vai jogar no Barradão pelo Campeonato Baiano. O Tricolor divulgou que os ingressos para o duelo contra o Barcelona de Ilhéus, pela oitava rodada da competição, iniciam nesta quarta-feira, e poderão ser adquiridos nas bilheterias Norte e Sul da Arena Fonte Nova, das 12h às 20h.

Os bilhetes terão preços únicos de R$ 40 para arquibancada e R$ 50 para cadeira, e também poderão ser adquiridos na bilheteira lojas do clube no Shopping Bela Vista e no Multishop Boca do Rio, na quinta, 13, e na sexta-feira, 14. As vendas no dia da partida serão exclusivas nas bilheterias do Barradão.

O confronto entre Barcelona de Ilhéus e Bahia foi transferido para o Barradão devido à falta de condições do estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, para receber partidas. O Joia da Princesa, em Feira de Santana, também foi uma das alternativas analisadas, mas o jogo foi confirmado no estádio Manoel Barradas.

O confronto está marcado para o próximo sábado, 15, às 16h.