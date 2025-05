Bahia lança nova camisa exclusiva para sócios; veja fotos

Nova camisa do Bahia para sócios - Foto: Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 25, a nova camisa para sócios. O modelo, que será distribuido gratuitamente para os torcedores que se associaram até o dia 31 de maio de 2024 e permaneceram adimplentes, possui coloração vermelha e gola azul.

A distribuição do uniforme iniciará no dia 2 de maio, uma sexta-feira, com o agendamento disponível para a retirada a partir da próxima terça-feira, 29. De acordo com o pronunciamento oficial do clube, os sócios do plano "Esquadrão na Fonte" e "Esquadrão de Aço" receberão a camisa no "Modelo Torcedor", que possui o escudo costurado, enquanto os associados no plano “Esquadrão da Sorte” receberão o "Modelo Estádio", que possui escudo colado.

Outro detalhe no uniforme é que ela não possui a logo da Puma, nova fornecedora de material esporivo do Tricolor, nem da Esquadrão, a marca própria do clube baiano, ao lado do escudo.

Confira fotos da camisa:

Nova camisa do Bahia para sócios | Foto: Foto: Divulgação | ECBahia

Para fazer o agendamento da camisa, os torcedores devem acessar o site agendamento.socioesquadrao.com.br/agendamento/ e programar a retirada do novo uniforme.

Confira a nota oficial do Bahia:

"Para a retirada, o(a) sócio(a) torcedor(a) deverá apresentar:

• Documento com foto (identidade ou carteira de sócio)

• Comprovante de agendamento

• Para retirar a camisa de outra pessoa, é necessário ter um registro da autorização enviada por e-mail para [email protected], utilizando o e-mail cadastrado no Portal do Sócio e trazer uma cópia do documento do titular.

A retirada será permitida apenas na data agendada e entrega está sujeita à disponibilidade de estoque por tamanho.

As torcedoras que desejem retirar a camisa masculina devem acessar o serviço de agendamento específico para o modelo masculino.

Caso o sócio não cumpra os prazos de retirada, o benefício ficará disponível na CAS e poderá ser retirado mediante estoque – podendo ou não estar disponível no tamanho e modelo desejado

Sócios que residem fora de Salvador ou da Região Metropolitana poderão solicitar a camisa entre 3 de maio e 15 de junho. O período de envio das camisas será entre 1º de junho e 30 de julho.

Os sócios deverão preencher um formulário com as seguintes informações:

• CPF

• Endereço atualizado

• Telefone para contato

• Tamanho e modelo (Fem, Masc e Infantil)

Para melhor atender a todos os nossos sócios, o Esporte Clube Bahia está fornecendo uma cortesia de frete no valor de R$30,00. Caso o seu envio tenha um valor superior, o excedente será cobrado na sua próxima mensalidade em formato de taxa extra."