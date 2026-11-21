E.C.BAHIA
Bahia perde jogador importante para duelo contra o Botafogo
Esquadrão foi derrotado pelo Coritiba
Além da derrota para para o Coritiba por 1 a 0 em plena Arena Fonte Nova, neste sábado, 21, o Esporte Clube Bahia perdeu um jogador importante: Nicolás Acevedo.
Expulso no jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão, Acevedo terá que cumprir suspensão automática no próximo compromisso do Bahia, diante do Botafogo.
O uruguaio recebeu o primeiro cartão ao se enroscar e dar um tapa em Thiago Santos. Um minuto depois, o volante agarrou e jogou Lavega no chão, recebendo o segundo amarelo e consequentemente o cartão vermelho.
Para substituir Nico Acevedo, o técnico Rogério Ceni deve optar pela entrada de Caio Alexandre.
Próximo jogo do Bahia
O Bahia volta a jogar no próximo sábado, 28, contra o Botafogo, no Nilton Santos. A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.