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Além da derrota para para o Coritiba por 1 a 0 em plena Arena Fonte Nova, neste sábado, 21, o Esporte Clube Bahia perdeu um jogador importante: Nicolás Acevedo.

Expulso no jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão, Acevedo terá que cumprir suspensão automática no próximo compromisso do Bahia, diante do Botafogo.

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O uruguaio recebeu o primeiro cartão ao se enroscar e dar um tapa em Thiago Santos. Um minuto depois, o volante agarrou e jogou Lavega no chão, recebendo o segundo amarelo e consequentemente o cartão vermelho.

Para substituir Nico Acevedo, o técnico Rogério Ceni deve optar pela entrada de Caio Alexandre.

Próximo jogo do Bahia

O Bahia volta a jogar no próximo sábado, 28, contra o Botafogo, no Nilton Santos. A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.