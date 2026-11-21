NÃO DEU SHOW
Sob olhares de Guardiola, Bahia passa vergonha e perde pro Coritiba
Tricolor foi superado pelo placar de 1 a 0, em plena Arena Fonte Nova
Sob olhares de Pep Guardiola, o Esporte Clube Bahia foi derrotado pelo Coritiba por 1 a 0 neste sábado, 21. A partida foi realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela 36ª rodada do Brasileirão.
O gol do jogo foi marcado pelo atacante Breno Lopes, aos 29 minutos do segundo tempo. O jogador do Coxa recebeu passe em profundidade de Tinga, atleta revelado no Bahia, limpou Ronaldo e bateu para o gol vazio.
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Ceni surpreende e faz três trocas no primeiro tempo
Em meio a um primeiro tempo de poucas emoções, Rogério Ceni surpreendeu ao fazer três substituições aos 42 minutos. O técnico tirou de campo, de uma só vez, Marcos Victor, Erick e Nestor. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro foram acionados.
Presença ilustre de Pep Guardiola
A partida foi marcada pela presença de Pep Guardiola, treinador histórico, multicampeão pelo Manchester City e agora embaixador do Grupo City. O espanhol está em Salvador e conheceu o CT Evaristo de Macedo, além de locais turísticos da cidade.
Situação na tabela
Com o resultado, o time baiano estaciona nos 54 pontos e permanece na 6ª colocação da tabela.
FICHA TÉCNICA
Bahia 0x1 Coritiba - Campeonato Brasileiro - 36ª rodada
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
- Data: 21/11/2026 (sábado)
- Horário: 17h30
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
- VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)
- Cartões amarelos: Acevedo (2x) e Jean Lucas (Bahia) / Breno Lopes (Coritiba)
- Cartões vermelhos: Acevedo (Bahia)
- Gols: Breno Lopes (Coritiba)
- Público: 35.113 pessoas
Escalações
Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Caio Alexandre), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Nestor (Everton Ribeiro); Kike Oliveira (Ruan Pablo), Erick Pulga (Sanabria) e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon (Vini Paulista), Tiago Coser, Bruno Melo e Felipe Jonathan (Lavega); Thiago Santos, Seba Gómez e Josué (Paulo Roberto); Pedro Rocha e Breno Lopes (Tissi). Técnico: Guila Bossle.