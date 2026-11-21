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Antes do duelo que pode definir o campeão brasileiro, neste sábado, 21, o Flamengo deixou vazar duas camisas preparadas para celebrar o título. Uma delas traz uma mensagem que faz referência a uma provocação anterior de Abel Ferreira.

A divulgação ocorreu por engano em um canal de comunicação institucional utilizado pelo clube para enviar informações à imprensa. As imagens acompanhavam um comunicado sobre a plataforma Mengo Estúdio, mas o arquivo foi apagado posteriormente.

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Veja camisas preparadas pelo Flamengo

Uma das peças é preta e traz a frase “decacampeão brasileiro”, em referência à possibilidade de o Flamengo conquistar o décimo título nacional. A outra é branca e apresenta a mensagem “Rubro-negros, desfrutem”, acompanhada de um número dez estilizado.

A segunda estampa chama atenção por recuperar uma frase dita por Abel Ferreira em setembro, quando o Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo.

A escolha da mensagem transforma a comemoração antecipada em uma provocação ao rival e ao treinador português.

Os modelos correspondem a camisas produzidas pelo próprio clube carioca, mas a divulgação não havia sido autorizada naquele momento.

Flamengo explica vazamento de material antes da decisão

A gerente de imprensa do Flamengo, Mariúcha Moneró, reconheceu o erro e afirmou que o conteúdo foi encaminhado de maneira antecipada e equivocada.

Em mensagem enviada aos jornalistas, ela assumiu a responsabilidade pelo episódio e negou que o clube tenha planejado divulgar materiais sobre um título ainda não conquistado.

“Prezados, o material enviado há pouco sobre o Mengo Estúdio, acompanhado de uma imagem alusiva a um possível título brasileiro, foi encaminhado por mim de forma equivocada e antecipada. Quero deixar claro que se tratou de um erro exclusivamente meu. Em nenhum momento o Flamengo planejou ou autorizou a divulgação de qualquer material alusivo a um título que ainda não foi conquistado. Agradeço a compreensão de todos”, declarou.