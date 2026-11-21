VAZAMENTO NO FLAMENGO
Flamengo comete deslize vaza camisas de possível título do Brasileirão
Uma das estampas provoca Abel Ferreira ao resgatar frase dita pelo técnico em setembro
Antes do duelo que pode definir o campeão brasileiro, neste sábado, 21, o Flamengo deixou vazar duas camisas preparadas para celebrar o título. Uma delas traz uma mensagem que faz referência a uma provocação anterior de Abel Ferreira.
A divulgação ocorreu por engano em um canal de comunicação institucional utilizado pelo clube para enviar informações à imprensa. As imagens acompanhavam um comunicado sobre a plataforma Mengo Estúdio, mas o arquivo foi apagado posteriormente.
Veja camisas preparadas pelo Flamengo
Uma das peças é preta e traz a frase “decacampeão brasileiro”, em referência à possibilidade de o Flamengo conquistar o décimo título nacional. A outra é branca e apresenta a mensagem “Rubro-negros, desfrutem”, acompanhada de um número dez estilizado.
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A segunda estampa chama atenção por recuperar uma frase dita por Abel Ferreira em setembro, quando o Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo.
A escolha da mensagem transforma a comemoração antecipada em uma provocação ao rival e ao treinador português.
Os modelos correspondem a camisas produzidas pelo próprio clube carioca, mas a divulgação não havia sido autorizada naquele momento.
Flamengo explica vazamento de material antes da decisão
A gerente de imprensa do Flamengo, Mariúcha Moneró, reconheceu o erro e afirmou que o conteúdo foi encaminhado de maneira antecipada e equivocada.
Em mensagem enviada aos jornalistas, ela assumiu a responsabilidade pelo episódio e negou que o clube tenha planejado divulgar materiais sobre um título ainda não conquistado.
“Prezados, o material enviado há pouco sobre o Mengo Estúdio, acompanhado de uma imagem alusiva a um possível título brasileiro, foi encaminhado por mim de forma equivocada e antecipada. Quero deixar claro que se tratou de um erro exclusivamente meu. Em nenhum momento o Flamengo planejou ou autorizou a divulgação de qualquer material alusivo a um título que ainda não foi conquistado. Agradeço a compreensão de todos”, declarou.