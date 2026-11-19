O Flamengo está mais próximo do que nunca do título do Campeonato Brasileiro de 2026. O Rubro-Negro pode se sagrar campeão neste sábado, 21, justamente diante de seu principal concorrente na disputa.

Após vencer o Athletico-PR por 2 a 1, no Maracanã, e contar com a derrota do Palmeiras pelo mesmo placar para o Cruzeiro, no Mineirão, o Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem na liderança da Série A.

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Agora, um empate contra o time paulista, às 16h30, no Nubank Parque, será suficiente para garantir matematicamente a conquista nacional com duas rodadas de antecedência.

A combinação de resultados da 35ª rodada deixou o Flamengo com 79 pontos, contra 73 do Palmeiras. Além da diferença na pontuação, a equipe carioca tem três vitórias a mais que o rival, critério que poderá ser decisivo caso os dois clubes terminem o campeonato empatados em pontos.

O cenário levou o próprio técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, a reconhecer a dificuldade de reverter a situação. Após a derrota para o Cruzeiro, o português afirmou que considera a disputa encerrada, embora o Flamengo ainda não tenha confirmado matematicamente o título.

"Não, este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras", declarou o treinador, em entrevista coletiva. A declaração antecede o confronto direto entre as equipes, que poderá definir oficialmente o campeão brasileiro de 2026.

Flamengo precisa de apenas um empate

A vitória sobre o Athletico-PR, combinada com o tropeço do Palmeiras em Belo Horizonte, colocou o Flamengo em uma situação confortável na reta final do Brasileirão.

Caso o confronto de sábado termine empatado, o Flamengo chegará aos 80 pontos, enquanto o Palmeiras ficará com 74. Mesmo que vença seus dois últimos compromissos, o Verdão poderá, no máximo, alcançar a mesma pontuação do líder.

Entretanto, não conseguirá ultrapassá-lo no número de vitórias, primeiro critério de desempate do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Flamengo tem três triunfos a mais que o Palmeiras.

Dessa forma, a igualdade no confronto direto será suficiente para confirmar a conquista rubro-negra. A vantagem também permite ao Flamengo continuar dependendo apenas de seus próprios resultados caso seja derrotado no sábado.

Mesmo com uma vitória palmeirense, o time carioca precisará de apenas mais um triunfo nas duas rodadas finais para garantir o título. Depois de visitar o Palmeiras, o Rubro-Negro enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira, e a Chapecoense, no Maracanã.

Flamengo contra Athletico-PR - Foto: Divulgação I Flamengo

Palmeiras perde de virada para o Cruzeiro

Enquanto o Flamengo fazia sua parte no Maracanã, o Palmeiras enfrentava o Cruzeiro no Mineirão, em uma partida que poderia manter a disputa pelo título mais equilibrada. O Verdão chegou a abrir o placar no início do segundo tempo, com Ramón Sosa, e parecia encaminhar um resultado importante fora de casa.

O Cruzeiro, entretanto, reagiu e conseguiu a virada em um intervalo de 31 minutos, com gols de Matheus Pereira e Khellven, este último contra. A derrota por 2 a 1 ampliou para seis pontos a distância entre os dois primeiros colocados e deixou o Palmeiras obrigado a vencer o confronto direto para continuar com possibilidades matemáticas de título.

Após a partida, Abel Ferreira lamentou a falta de eficiência da equipe, que criou oportunidades para ampliar a vantagem quando ainda estava à frente no placar.

"O jogo resume-se a um pouco de infelicidade nossa, produzimos muito para tão pouco que concretizamos. Em jogo jogado, não lembro de oportunidade clara do nosso adversário...", disse.

Abel Ferreira reconhece vantagem do Flamengo e cita dificuldades do Palmeiras

Além de admitir que considera o título brasileiro entregue ao Flamengo, Abel Ferreira fez uma avaliação da temporada palmeirense e apontou os problemas enfrentados pelo elenco durante a competição.

Segundo o treinador, a equipe precisou lidar com desfalques e limitações nas opções disponíveis em diferentes momentos do campeonato, circunstâncias que, em sua avaliação, contribuíram para a perda de pontos.

"Acho que não é fácil, foi um ano muito difícil em vários níveis, sobretudo no Brasileirão. É uma competição onde há vários fatores que podem influenciar a isonomia do campeonato, como foi hoje. O Palmeiras não tinha o elenco todo para jogar ou ter mais opções", declarou.

Apesar das críticas ao calendário e às dificuldades enfrentadas, Abel reconheceu os méritos do Flamengo na campanha que o colocou próximo da conquista: "Mas dar os parabéns, acho que a equipe do Flamengo foi forte, eficaz, não teve tantos contratempos como tivemos".

Abel contra Cruzeiro - Foto: Divulgação I Palmeiras

Palmeiras pode poupar jogadores antes de decisão

Com a possibilidade de perder matematicamente o título brasileiro no sábado, Abel Ferreira também indicou que poderá administrar o elenco nas partidas restantes da temporada.

O treinador destacou a proximidade entre os compromissos do Brasileirão e uma decisão importante que o Palmeiras terá pela frente.

Segundo Abel, a sequência de jogos exige atenção especial à recuperação dos atletas, principalmente porque o time enfrentará a Chapecoense poucos dias depois do duelo contra o Flamengo e terá apenas três dias para preparar a final.

"O futebol brasileiro, neste momento, é representado pelo Palmeiras, e não estou a dizer que a culpa é de quem organiza, de quem compete ou do nosso clube, o que estou a dizer é que temos o jogo do Flamengo, dias depois a Chapecoense e apenas três dias para preparar uma grande final", explicou.

Questionado sobre a possibilidade de utilizar uma formação reserva nas próximas rodadas, o português não confirmou mudanças específicas, mas deixou claro que a prioridade será preservar os interesses esportivos da equipe.

"Há decisões que deveriam e têm que ser tomadas, mas essa responsabilidade não é minha. Todas as decisões até o final da época, como sempre fiz e sempre faço, é pensando no melhor para o Palmeiras", afirmou.

Confira os cenários para o título do Flamengo