O Barra terá em 2027 a temporada mais movimentada de sua história. Com cinco competições no calendário, o clube catarinense projeta disputar entre 60 e 70 partidas ao longo do ano. O planejamento para o novo desafio já começou, com mudanças no elenco e aposta na integração de jovens das categorias de base.

O calendário do Pescador inclui o Campeonato Catarinense, a Recopa estadual, a Série C do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Santa Catarina.

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Em meio à preparação, o presidente do clube, Bene Sobrinho, destacou a dimensão do desafio e a necessidade de reorganizar a estrutura para atender às exigências da próxima temporada.

"Bem provavelmente a gente vai chegar perto de 60 ou 70 jogos, isso pra gente é um fato histórico, mas também traz uma responsabilidade muito grande que é a reconstrução desse planejamento e dessa organização para 2027. Novos atletas chegando e agregando o DNA do Barra na sua formação para que a gente consiga fazer um bom ano", afirmou.

Barra prepara reformulação do elenco

Além de buscar reforços para a próxima temporada, o Barra pretende dar espaço aos jogadores formados nas categorias de base. Após a disputa da Copa Santa Catarina, mais de dez atletas deixaram o clube. A saída mais recente anunciada foi a do atacante Renan Bernabé.

Na contramão das saídas, sete jogadores do Sub-20 foram promovidos ao elenco profissional. Os jovens participaram da Copa SC e podem ganhar novas oportunidades na equipe principal.

Bene ressaltou que a montagem do grupo exige cuidado, especialmente diante da quantidade de compromissos previstos para 2027. Segundo o dirigente, a intenção é manter uma transição permanente entre a base e o profissional.

"O trabalho é longo, a gente tem que ter muito cuidado, o plantel tem que ser bem escolhido, algumas opções, tanto contar com os meninos da base, numa transição permanente, sabendo que nós vamos precisar deles independente da idade, 17, 18, 19 anos, nós vamos precisar deles para completar grupo, para jogar, para ter a oportunidade até de permanecer entre os profissionais", comentou.

O presidente também destacou a importância de contratar jogadores que contribuam para fortalecer o espírito competitivo da equipe.

"E nós temos que fazer boas escolhas de atletas, que venham para trazer pro Barra um espírito de competição vencedora. Agora a gente tem que planejar a nossa melhor versão em todas as competições", completou.

Pré-temporada começa em novembro



A comissão técnica do Barra foi apresentada na segunda-feira, 14. Já nesta quarta-feira, 18, os jogadores se reapresentam para exames e avaliações médicas, dando início aos preparativos para a nova temporada.

A programação prevê o começo dos treinamentos no dia 23, quando o elenco inicia oficialmente a preparação para um calendário que promete ser o mais extenso da história do clube.