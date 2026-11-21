Pode soltar o grito, rubro-negro - o Flamengo é campeão brasileiro de 2026. Em um confronto direto que reuniu os dois principais candidatos ao título, o Rubro-Negro empatou por 1 a 1 com o Palmeiras, neste sábado, 21, no Nubank Parque, em São Paulo, e confirmou matematicamente a conquista da Série A com duas rodadas de antecedência. Samuel Lino marcou o gol decisivo aos 30 minutos do segundo tempo, depois de Jhon Arias colocar o time paulista em vantagem ainda na etapa inicial.

Diante de mais de 38 mil torcedores, o Flamengo precisou buscar o resultado fora de casa para garantir a taça. O Palmeiras, que ainda tinha chances matemáticas de conquistar o campeonato, abriu o placar cedo e criou oportunidades para ampliar. A equipe carioca, entretanto, reagiu, cresceu ao longo da partida e encontrou o empate que precisava para encerrar a disputa pelo título.

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Com o resultado, o Flamengo chegou aos 80 pontos, seis a mais que o Palmeiras, vice-líder com 74. Como restam apenas duas rodadas, os paulistas ainda podem igualar a pontuação rubro-negra, mas não conseguem ultrapassar o adversário no número de vitórias, primeiro critério de desempate do Brasileirão.

A conquista também coloca o clube carioca isoladamente na liderança do ranking de títulos da era dos pontos corridos. Desde a adoção do formato, em 2003, o Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro cinco vezes, superando Corinthians e Palmeiras, que têm quatro conquistas cada.

Palmeiras abre o placar e pressiona para adiar título

O confronto começou com o Palmeiras disposto a impedir a comemoração do adversário. Mesmo com uma equipe mista, escalada pelo técnico Abel Ferreira em meio à preparação para a final da Libertadores, o time paulista adotou uma postura ofensiva desde os primeiros minutos.

A pressão resultou em gol aos 11 minutos do primeiro tempo. Agustín Giay evitou que a bola saísse pela linha de fundo e cruzou em direção à segunda trave. Jhon Arias se antecipou à marcação de Léo Ortiz e cabeceou livre para superar Agustín Rossi, colocando o Palmeiras em vantagem.

O gol mudou momentaneamente o cenário da disputa. Com a vitória parcial, o Palmeiras reduzia a distância para o Flamengo e mantinha viva a possibilidade de disputar o título nas duas rodadas finais.

A equipe paulista continuou criando oportunidades e chegou perto de ampliar aos 33 minutos. Após cobrança de escanteio de Andreas Pereira, Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa rubro-negra e cabeceou no travessão.

O Flamengo, entretanto, passou a encontrar mais espaços na reta final da primeira etapa.

Aos 41 minutos, Lucas Paquetá recebeu fora da área e arriscou uma finalização colocada, que explodiu no travessão de Carlos Miguel. Pouco depois, o goleiro palmeirense precisou trabalhar novamente para impedir o empate, com defesas em tentativas de Samuel Lino e Arrascaeta.

Apesar da reação carioca, o Palmeiras foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 e adiando, naquele momento, a definição do campeonato.

Samuel Lino marca no segundo tempo e garante a taça

Na volta do intervalo, o Flamengo aumentou a presença no campo ofensivo e passou a controlar a posse de bola em busca do empate.

O técnico Leonardo Jardim promoveu mudanças para dar mais velocidade e movimentação ao ataque, com as entradas de Jorge Carrascal e Bruno Henrique.

A pressão rubro-negra foi recompensada aos 30 minutos do segundo tempo. Arrascaeta avançou pelo meio e encontrou Bruno Henrique, que deu um passe de primeira para Samuel Lino. O camisa 16 apareceu diante de Carlos Miguel e finalizou para o fundo das redes, deixando tudo igual no Nubank Parque.

Foi o 13º gol de Samuel Lino no Campeonato Brasileiro de 2026, justamente o que garantiu matematicamente o título ao Flamengo.

O empate por 1 a 1 devolveu ao Rubro-Negro a vantagem necessária para confirmar a conquista, independentemente dos resultados das últimas rodadas.

O Palmeiras, que precisava vencer para continuar na disputa, não conseguiu recuperar a liderança do placar. Ao apito final, o Flamengo pôde comemorar o segundo título brasileiro consecutivo, desta vez conquistado na casa de seu principal concorrente.

Flamengo chega aos 80 pontos e conquista título com duas rodadas de antecedência

A confirmação matemática do título veio graças à vantagem construída pelo Flamengo ao longo do segundo turno.

Com o empate em São Paulo, o Rubro-Negro chegou aos 80 pontos, com uma campanha de 24 vitórias, oito empates e quatro derrotas em 36 rodadas.

O Palmeiras, por sua vez, soma 74 pontos e 21 vitórias. Mesmo que vença os dois compromissos restantes, o time paulista alcançará, no máximo, 80 pontos e 23 triunfos. O Flamengo, que já venceu 24 partidas, permanecerá à frente no primeiro critério de desempate.

Por isso, a equipe carioca não precisa mais somar pontos para assegurar a taça. Assim, a conquista encerra uma disputa que teve momentos de alternância na liderança.

Em julho, o Flamengo chegou a estar oito pontos atrás do Palmeiras, mas conseguiu reagir ao longo do segundo turno e abriu uma vantagem decisiva nas últimas rodadas.

O título também representa a segunda conquista consecutiva da equipe, que já havia vencido o Brasileirão em 2025.

Flamengo se torna maior campeão da era dos pontos corridos

Além de assegurar mais uma taça nacional, o Flamengo estabeleceu uma nova marca no Campeonato Brasileiro.

Com o título de 2026, o clube chegou à quinta conquista desde a adoção do sistema de pontos corridos, em 2003.

As campanhas vencedoras aconteceram em 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026.

Até esta temporada, o Rubro-Negro dividia a liderança do ranking com Corinthians e Palmeiras, ambos com quatro títulos no formato atual. Agora, passou a ocupar isoladamente a primeira colocação.

O Flamengo também repetiu o feito de conquistar dois Brasileiros consecutivos. Depois do bicampeonato de 2019 e 2020, o clube voltou a levantar a taça em temporadas seguidas, desta vez em 2025 e 2026.

Considerando todas as conquistas nacionais contabilizadas pelo próprio clube, incluindo a Copa União de 1987, o Flamengo também celebra a marca de dez títulos brasileiros.

Maiores campeões do Brasileirão por pontos corridos

Flamengo - 5 - 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026

Corinthians - 4 - 2005, 2011, 2015 e 2017

Palmeiras - 4 - 2016, 2018, 2022 e 2023

Cruzeiro - 3 - 2003, 2013 e 2014

São Paulo - 3 - 2006, 2007 e 2008

Fluminense - 2 - 2010 e 2012

Atlético-MG - 1 - 2021

Botafogo - 1 - 2024

Santos - 1 - 2004

Flamengo terá mais dois jogos antes de receber a taça no Maracanã

Com o título assegurado, o Flamengo disputará as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro sem depender de resultados para definir sua posição na tabela.

O próximo compromisso será no dia 29 de novembro, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Depois, o Rubro-Negro encerrará sua participação na Série A no dia 2 de dezembro, diante da Chapecoense, no Maracanã.

A expectativa é de que a equipe receba oficialmente o troféu de campeão brasileiro após a última partida, diante de sua torcida.