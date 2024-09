Bahia quer fazer valer o "fator Fonte Nova" para vencer o Botafogo

Esquadrão chegou a ficar por 20 jogos sem perder na Fonte nesse ano - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O adversário que o Bahia enfrenta às 16h de hoje vai fazer sua segunda visita à Fonte Nova em pouco mais de duas semanas: o Botafogo. Na partida pela Copa do Brasil, no início do mês, a massa vermelha, branca e azul, formada por 36.812 pessoas nas arquibancadas na ocasião, certamente foi um combustível a mais para a equipe baiana garantir a suada classificação.

Agora, mais uma vez essas vozes de apoio podem ser cruciais para que os comandados pelo técnico Rogério Ceni possam desbancar o líder do Campeonato Brasileiro e continuar brigando nas primeiras posições da tabela. O duelo, válido pela 24ª rodada, coloca novamente à prova se a força da Fonte Nova é grande o suficiente para desbancar um time cotado ao título do nacional.

Implacável em casa?

Quando começou o ano para o Tricolor de Aço, a primeira impressão que ficou foi que o famigerado ‘fator casa’ não seria tão determinante para o alcance de triunfos. Na Fonte, na estreia da temporada, o time foi derrotado para o Jequié (1 a 0) no estadual – mas com o elenco sub-20, já que o time principal estava em pré-temporada em Manchester.

Entretanto, depois disso o Bahia se tornou praticamente imbatível com o mando de campo a seu favor e conseguiu feito incrível: vinte jogos em sequência sem saber o que é ser superado. Mas, quando finalmente a segunda derrota em casa em 2024 chegou, o golpe parece ter sido forte.

Por 2 a 1, o Cuiabá foi o clube que deu fim à invencibilidade do Esquadrão. Na rodada seguinte mais um revés – o Corinthians em má fase, superou o Tricolor (1 a 0) e saiu da zona da degola na ocasião. Depois disso, o Bahia ainda empatou com o Internacional por 1 a 1 diante dos seus torcedores.

Com a quebra da série de triunfos, o Tricolor de Aço, que tinha o melhor desempenho como mandante da Série A, caiu para a quinta colocação nesse quesito. No entanto, a moral do clube baiano em casa voltou a crescer recentemente. Além de ter eliminado o Fogão, o clube venceu por 2 a 0 o seu maior rival na última rodada do Brasileiro.

Portanto, mesmo diante de um Botafogo que vive sua fase mais gloriosa na temporada (o Alvinegro Carioca goleou o rival Flamengo e, em seguida, eliminou o Palmeiras da Libertadores), a expectativa é alta para que o Bahia consiga impor o seu futebol, saia com o resultado positivo, e termine a rodada com 41 pontos.

Histórico recente

Levando em consideração os últimos cinco jogos entre Botafogo e Bahia, está tudo equilibrado: foram duas vitórias para o Tricolor, duas para o Glorioso, e um empate.

A última vez que os cariocas levaram a melhor no confronto foi há exatamente um ano atrás, pelo Brasileirão. Na ocasião, por 3 a 0, o Fogão ficou com o triunfo. De lá para cá, os baianos venceram duas vezes.

Treino e retorno

O Esquadrão realizou, na manhã de ontem, o último treino antes do embate diante com o Botafogo. Para dar início aos trabalhos, os jogadores realizaram exercícios na academia do CT Evaristo de Macedo. Em sequência, já no campo 2, o auxiliar técnico Charles Hembert treinou jogadas aéreas com parte do grupo.

Nesse mesmo momento, no campo 1, inclusive com a participação de alguns jogadores do sub-17, Rogério Ceni comandou atividade tática em campo aberto. Depois disso, grupos trocaram de campo.

Ou seja, o auxiliar liderou trabalhos de campo reduzido com parte do elenco, enquanto Ceni focou na correção de posicionamento e posse. No fim do treinamento, os atletas do setor de ataque praticaram finalizações, enquanto os zagueiros trabalharam ações de padrão defensivo.

A novidade do dia foi que o volante Rezende, fora das atividades por cerca de um mês, voltou a treinar depois de se recuperar de dores no púbis. O atacante Biel e o lateral Gilberto permanecem em tratamento, e o volante Acevedo trabalhou na musculação.