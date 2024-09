VÍDEO: Abel Ferreira dá resposta grosseira a repórter após pergunta

Abel Ferreira não gostou de questionamento da jornalista e respondeu grosseiramente - Foto: Reprodução | TV Palmeiras

O treinador português Abel Ferreira, do Palmeiras, deu uma resposta dura à jornalista Alinne Fanelli, da BandNews FM, na noite deste sábado, 24, após a repórter pedir atualizações sobre a situação do lateral Mayke, que se lesionou durante a vitória palmeirense sobre o Cuiabá por 5 a 0.

Na coletiva posterior ao jogo, Alinne resolveu perguntar a Abel sobre o estado físico de Mayke, que sentiu uma lesão e saiu chorando. A repórter, porém, acabou interrompida pelo português no meio do questionamento.

“Eu queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mayke”, começou a dizer a jornalista, antes de ser cortada pelo treinador.

“Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a três mulheres só: à minha mãe, à minha mulher e à presidente do Palmeiras, que é a Leila. São as únicas que têm o direito de falar comigo e pedir explicações: por que a equipe perdeu, por que se lesionou, por que meteu A, B ou C. São os únicos que têm o direito de vir para mim e pedir explicações”, disparou Abel Ferreira.

A resposta atravessada dada por Abel gerou polêmica nas redes sociais. Torcedores e jornalistas criticaram a postura do treinador palmeirense, já que o questionamento de Alinne teria sido respeitoso e plausível.

“Se Abel Ferreira é um bom treinador? Claro que é. Talvez o melhor do Brasil. Isso não o isenta de ser um machista escroto, babaca, desrespeitoso. Inaceitável a resposta dele hoje a Alinne Fanelli hoje. Toda solidariedade a Alinne, profissional de primeiro nível”, publicou a comentarista Anita Efraim.

“Solidariedade a Aline Fanelli, que fez uma pergunta de boa pro Abel, pertinente, de interesse de toda a torcida. Aliás, o Abel Ferreira achar que só tem de dar explicações a três pessoas e não à torcida inteira é inacreditável também”, postou Vessoni, repórter e comentarista na área esportiva.

Veja abaixo o vídeo da resposta de Abel Ferreira: