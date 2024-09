São Paulo x Vitória: Carpini encerra preparação, veja provável time

Treino do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória encerrou, na manhã deste sábado, 24, a preparação para encarar o São Paulo, adversário da 24ª rodada do Brasileirão. No Barradão, os jogadores se concentraram nos ajustes defensivos e ofensivos de bola parada

O técnico Thiago Carpini, que cumpriu suspensão automática no empate com o Cruzeiro, retorna ao banco de reservas e contará com a volta do volante Willian Oliveira, que também estava suspenso.

O meio-campista, inclusive, deve ser o substituto de Luan, que não pode enfrentar o clube paulista por questões contratuais. Caio Vinícius e Léo Naldi também aparecem como opções para o comandante rubro-negro. A delegação do Leão desembarca em São Paulo na noite deste sábado.

Escalação provável do Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Machado, Willian Oliveira e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro.

O duelo entre São Paulo e Vitória está marcado para as 18h30 deste domingo, 25, no Morumbis, na capital paulista.