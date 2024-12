Bahia recebe troféu Fair Play do Brasileirão 2024

Tricolor foi a equipe mais disciplinada do Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação | ECBahia

Em meio ao término do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 8, o Bahia recebeu o troféu Fair Play após ser a equipe mais disciplinada do Brasileirão 2024. A premiação é destinada ao time que menos foi punido com cartões ao longo da competição, fazendo referência também ao número faltas cometidas, critérios que foram destaques da campanha do Esquadrão de Aço nesta temporada.

Ao longo do campeonato, a equipe comandada por Rogério Ceni recebeu apenas um cartão vermelho, referente ao lance do lateral-direito Santiago Arias no confronto diante do Flamengo, pela 29ª rodada. Na ocasião, o colombiano atingiu o atacante Michael no final da partida que terminou em 2 a 0 para o Rubro-Negro. Além do Tricolor, apenas Internacional e Cuiabá tiveram apenas um atleta expulso no torneio.

O clube baiano, entretanto, recebeu apenas 85 cartões amarelos, onze a mais que o Flamengo, clube que menos foi advertido no Brasileirão, mas recebeu quatro cartões vermelhos na competição, critério que pesou na escolha do prêmio Fair Play, assim como o número de faltas cometidas.

O Esquadrão de Aço foi o terceiro time com menos faltas, atingindo a marca de 11,5 por partida. Apenas Grêmio e Flamengo anotaram menos infrações em relação ao Bahia.