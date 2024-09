Bahia tem trio do meio pendurado e pode ter desfalques para clássico

Everton Ribeiro pode desfalcar o Bahia contra o Fortaleza - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia recebe o Atlético-MG na noite deste domingo, 15, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com previsão de início para às 18h30. Na 7ª posição da Série A, o elenco tricolor vai precisar de força total para se manter na parte de cima da tabela e conseguir se classificar à Libertadores, o que não ocorre há 35 anos.

Entretanto, o treinador Rogério Ceni poderá não contar com três jogadores de meio-campo para o duelo diante do Fortaleza, que ocorre no próximo sábado, 21, no Castelão, às 16h. Everton Ribeiro, Yago Felipe e Carlos de Pena estão pendurados, com dois cartões amarelos. Desta maneira, precisarão se esconder da arbitragem para ser opção na 27ª rodada.

Na atual edição do Brasileirão, Everton Ribeiro jogou 25 jogos até o momento, somando um gol e cinco assistências. De Pena, não muito diferente, já soma 23 jogos, colaborando com três assistências. Yago Felipe, por sua vez, não é uma escolha tão constante de Ceni, com apenas cinco jogos, sem somar gols ou assistências.

Pelo lado positivo, olhando os cartões do capitão da equipe, Everton Ribeiro está pendurado desde a 4ª rodada da competição, conseguindo se manter sem amarelos há 21 jogos.

Cartões de Everton Ribeiro: Fluminense (2ª rodada) e Grêmio (4ª rodada)

Cartões de De Pena: Cuiabá (17ª rodada) e Fluminense (21ª rodada)

Cartões de Yago Felipe: Fortaleza (8ª rodada) e Vitória (22ª rodada)