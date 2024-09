Relembre: ultimo jogo contra o Galo em Salvador tirou Bahia da crise

Thaciano comemorando gol contra o Galo - Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Na busca de uma recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia entra em campo neste domingo, 15, contra o Atlético-MG, pela 26ª rodada da competição. Contra o adversário, o Esquadrão tem um retrospecto recente positivo, já que não perde há dois jogos. O último duelo na Arena Fonte Nova garantiu a permanência do tricolor na elite da competição em 2023.

Nesta temporada, o encontro entre Bahia e Galo no primeiro turno terminou em um empate por 1x1, com os comandados de Rogério Ceni garantindo um ponto fora de casa. Atualmente, a equipe soma 39, estando na 7ª colocação, próximo à zona de classificação para a Libertadores.

Entretanto, para viver a atual fase, com uma das melhores campanhas da sua história, o Bahia relembra o duelo do dia 6 de dezembro, quando recebeu a equipe mineira pela 38ª rodada da Série A de 2023. Precisando vencer para não ser rebaixado, o Esquadrão aplicou uma goleada de 4x1, com gols de Cauly, Luciano Juba, Thaciano e Ademir, todos ainda no elenco.

O resultado, em conjunto com outros duelos da rodada, garantiu a participação do Bahia na elite do futebol brasileiro em 2024. Desta vez, os torcedores do tricolor esperam pela mesma energia da edição anterior para voltar a boa fase na temporada após duas derrotas nada animadoras.

Com a eliminação na Copa do Brasil, agora a equipe de Rogério Ceni só disputa o campeonato nacional, buscando a vaga para a Libertadores, o que não ocorre há 35 anos, desde 1989.



Em caso de um placar favorável, o Bahia já garante, ao menos, uma posição acima, já que São Paulo, 6º colocado, e Cruzeiro, 5º colocado, se enfrentam na rodada. Em um possível empate entre as equipes, o tricolor poderá até mesmo ir à 5ª posição, empatando nos pontos, vitórias e passando pelo saldo de gols ou, se necessário, gols marcados.