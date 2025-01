Bahia vence Palmeiras e conquista Copa Conexão SP-Nordeste sub-15

Equipe sub-15 do Bahia que conquistou o título da Copa Conexão SP-Nordeste - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia se sagrou, na tarde desta segunda-feira, 20, campeão da Copa Conexão SP-Nordeste sub-15. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e disputa de pênaltis que terminou em 5 a 4, o Tricolor bateu o Palmeiras na grande decisão, dentro do centro de treinamentos do clube paulista.

Para avançar à final, os Pivetes de Aço disputaram três partidas ao longo da primeira fase. O Tricolor venceu o São Paulo por 3 a 2, o Santos por 3 a 1 e sofreu uma dura derrota para o Palmeiras por 7 a 0, fator que não impediu a classificação para a próxima fase.

“Nosso principal objetivo é sempre desenvolver nossos pivetes de aço, e esta competição foi muito importante para isso. Conquistamos ainda o título, vencendo adversários super tradicionais na base, como o São Paulo, o Santos e o próprio Palmeiras. Ainda é um início de trabalho com esta geração, e sabemos que podemos evoluir muito ao longo da temporada”, destacou o técnico da equipe sub-15, João Milanez.

Essa edição da Copa Conexão SP-Nordeste Sub-15 também contou com a participação de Sport e Fortaleza, que ficaram ao lado do Bahia no Grupo B.