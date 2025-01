Ba-Vi com torcida mista? Secretário de esporte opina sobre possível retorno

Ba-Vi não é disputado com duas torcidas desde 2017 - Foto: Divulgação | EC Bahia e EC Vitória

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), Augusto Vasconcelos, concedeu entrevista exclusiva ao A TARDE e tratou de diversos temas relacionados à sua pasta, inclusive sobre futebol e um eventual fim da torcida única nos clássicos entre Bahia e Vitória. O Ba-Vi não é disputado com duas torcidas desde 2017.



“O Ba-Vi é o maior clássico da região Nordeste e um dos maiores do país. Aliás, um dos maiores do mundo, classificado internacionalmente. Ele integra a cultura do nosso povo. Meu pai me levava para ver o Vitória na Fonte Nova em torcida mista e eu me lembro desses Ba-Vis. Claro que é difícil voltar a esse tempo. Eu entendo o novo momento que a gente vive. Mas a violência não pode ser a marca do futebol. Infelizmente, a gente sabe que existem conflitos. Mas é necessário que a gente tome medidas", disse Augusto, destacando o que é preciso para que haja consenso entre órgãos e clubes.

“Eu acredito que uma sinergia entre forças de segurança, clubes, as próprias torcidas, o Ministério Público, e a nossa secretaria, por lidar com a pauta do esporte, também participando, podemos construir planejamentos, operações que inibam esses conflitos. E que a gente possa ter o retorno das duas torcidas porque, sem dúvida, o nosso clássico integra a nossa identidade. É muito mais do que futebol. Tem a ver com geração de renda, lazer, cultura, mas também com a possibilidade das famílias terem essa oportunidade de ver os dois maiores clubes do nosso estado nesses duelos", pontuou o secretário.

“A paixão tem que ser no campo, mas fora dele a gente tem que preservar a paz. O futebol é instrumento de integração, não pode ser instrumento de separação. Por mais que a gente seja apaixonado por nossos clubes, isso não pode significar pretexto para a violência. Aqueles que usam o pretexto do futebol para prática da violência não são verdadeiros torcedores. Com certeza, a nossa secretaria, através da Sudesb e da nossa coordenação de esportes, vai atuar para que a gente possa, quem sabe, voltar a ter as duas torcidas num futuro próximo. Eu ainda sonho com isso".

Augusto Vasconcelos tomou posse no início de janeiro em substituição a Davidson Magalhães.