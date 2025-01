"Vamos fortalecer o sábado no Campo Grande", diz Bruno sobre Carnaval

"Vamos fazer um grande carnaval, a cada ano a gente se profissionaliza mais, traz novidades" - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis declarou nesta segunda-feira, 20, que já autorizou a contratação de artistas baianos de peso para comandarem suas pipocas no circuito Osmar, no Campo Grande, durante o Carnaval. A ideia, segundo o gestor, é fortalecer sábado com mais atrações.

“Está tudo pronto. Com marca já aprovada, homenagem ao Axé, que completa 40 carnavais. Vamos fazer um grande carnaval, a cada ano a gente se profissionaliza mais, traz novidades. Vamos fortalecer o sábado no Campo Grande, para diminuir o desejo do folião entre Barra e Ondina, já autorizei a contratação de artistas baianos que mobilizam suas pipocas, seus fãs", disse.

"Já estamos em curso com as conversas e assim que fecharmos todos os detalhes, a gente anuncia, mas vai ser, sem sombra de dúvidas, o melhor Carnaval de todos os tempos", disse o prefeito, durante cerimônia de entrega de casas reformadas pelo Morar Melhor, em Nova Brasília de Valéria.