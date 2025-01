Clube português anuncia contratação de Matheus Teixeira, ex-Bahia

- Foto: (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Herói do título da Copa do Nordeste de 2021 conquistado pelo Bahia, o goleiro Matheus Teixeira foi oficializado como novo reforço do Rio Ave, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Português. O arqueiro tinha vínculo contratual com o Tricolor até dezembro de 2024 e ficou livre no mercado neste ano.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Matheus Teixeira chegou ao Bahia para compor a equipe que disputava o Brasileirão de Aspirantes. Após lesões dos goleiros titulares, o jogador recebeu uma oportunidade na equipe principal durante a Copa do Nordeste de 2021.

Posteriormente, o atleta foi um dos principais responsáveis pela conquista do tetra-campeonato conquistado pelo Tricolor na competição, defendendo dois pênaltis na semifinal e final contra Fortaleza e Ceará, respectivamente.

O jogador, no entanto, perdeu espaço no clube nos últimos anos e chegou a atuar emprestado no Oita Trinita, do Japão, e Criciúma na temporada passada.